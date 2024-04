Je to už přes dvacet let, co se v zapadlé šumavské vesničce na Klatovsku narodila holčička, které svobodomyslní rodiče dali indiánské jméno. Spustili tak válku s úřady, kterou se zájmem sledovala celá republika.

Nová kniha Dana Wlodarczyka Jitřní záře. | Video: Deník/Milan Kilián

Dnes už je z miminka dospělá žena, která je sama matkou, ale příběh její rodiny nepřestává zajímat. Před dvěma lety měla premiéru minisérie Jitřní záře, odvysílaná na placené platformě TV Nova Voyo, a teď vyšla i nová kniha. Dočtete se v ní i to, co se do minisérie nedostalo, autor Dan Wlodarczyk tam navíc popustil uzdu své fantazii.

„S nápadem zpracovat Jitřní Záři jako román přišel Petr Himmel, šéfredaktor nakladatelství Garamond, spadajícího pod Albatros, který minisérii viděl. Já si s románem nebyl moc jistý, ale pak jsem usoudil, že to je příležitost, jak zužitkovat, co se do minisérie nevešlo a co jsme s Hankou (manželkou, spoluautorkou scénáře – pozn. aut.) po cestě nasbírali. Filmy a seriály jsou z podstaty omezené časem, rozsahem a realizačními možnostmi, ale papír tato omezení neklade,“ řekl Deníku Wlodarczyk, který má na kontě kromě Jitřní záře práci na řadě seriálů (např. Kriminálka Anděl, Případy 1. oddělení).

Jitřní záře. Drsný příběh dítěte ze Šumavy byl inspirací filmařům

Dodal, že z minisérie Jitřní záře zůstala zachována dějová kostra. To pro něj byla výhoda, že příběh byl již vyfabulován a vystavěn. „Zároveň ale nejde o pouhé překlopení scénáře, to by byla nuda pro čtenáře i pro mě. Proč psát dvakrát to samé,“ konstatoval Wlodarczyk.

Román je podle něj rozšířen o postavy místních obyvatel, je propracován jejich rozpolcený vztah k hlavním hrdinům, „naplaveninám“. „Dovolil jsem si víc fabulovat ohledně psychologie našich hrdinů, protagonistů i antagonistů. Co cítí, co prožívají, čím trpí, co si myslí. Film je z principu objektivní, ukazuje situace, v knížce máme možnost se jim dostat až do hlavy,“ přiznal Wlodarczyk.

Zdroj: Youtube

Ač to autoři ani jednou naplno neřekli, je zřejmé, že hlavní inspirací při tvorbě Jitřní záře byl osud rodiny dívky ze Šimanova na Šumavě, kterou rodiče chtěli pojmenovat Půlnoční bouře poté, co přišla na svět v srpnu 2001 při domácím porodu za bouře. Úřady to ale nepovolily, a tak holčička dostala jméno Eliška Gaja. V dubnu 2002 bylo miminko rodině odebráno a umístěno v kojeneckém ústavu, poté se ale do rodiny vrátilo. Jako slečna Půlnoční bouře rodinu ale ze své vůle opustila a odešla do dětského domova. Důvody vysvětlila v exkluzivním rozhovoru, který po svých osmnáctinách poskytla Deníku.

Ukázka z knihy