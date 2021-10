Převrat v komiksovém světě vzbudil na sociálních sítích i negativní ohlasy, podle autora je ale příznivých reakcí víc. "Máme odezvu od lidí, kteří říkají, že je ta novinka rozplakala, protože si nikdy v životě nemysleli, že by se mohli se Supermanem identifikovat," dodal Taylor.

Na nápad přidat do vyprávění jako motiv i Supermanovu bisexuální orientaci prý nakladatelství přistoupilo okamžitě, protože už o tom dříve uvažovalo.

Autorem nové série je Tom Taylor, který se podle svých slov snaží psát nového Supermana tak, aby působil současně. "Došlo mi, že by to byla nevyužitá příležitost, kdybychom Clarka Kenta nahradili dalším heterosexuálním bělošským zachráncem," řekl Taylor BBC.

Supermanský plášť v nové sérii nazvané Superman: Son of Kal-El (Superman: Syn Kal-Ela) nosí Jonathan Kent, syn původního Supermana a jeho lásky Lois Laneové. Další, pátý díl komiksu vyjde v listopadu a právě v něm půjde i o vzplanutí mladého Jonathana k obrýlenému reportérovi s růžovými vlasy Nakamurovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.