Mnohé knihy italských autorů, jež festival představí, vyšly nebo v dohledné době vyjdou také v českém překladu. Hostům přehlídky zahraje populární šansoniér Peppe Voltarelli.

Krtečkovi dal život, planetce své jméno. Eduard Petiška zemřel před 35 lety

Svět knihy Praha 2022 provází motto převzaté od italského myslitele Umberta Eca, jež symbolicky vystihuje letošní charakter přehlídky konané v postpandemické době. „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“

Ukrajinské autorky nedorazí

Festival věnuje samostatný stánek a prostor také Ukrajině. Dramaturgové chtějí dát najevo podporu ukrajinským literátům a dalším tvůrcům spojeným s literaturou, trochu „vynahradit“ zrušený kyjevský veletrh Book Arsenal. „Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci udržet v chodu knižní průmysl v zemi zasažené válečnou agresí, představit bohatství ukrajinské literatury a kultury a přispět k tomu, aby s ní lidé na útěku, především děti, neztratily kontakt,“ říká ředitel veletrhu Radovan Auer.

Bohužel nepřijede ani jedna z klíčových autorek spjatých s tímto regionem. Ruská prozaička a kritička nesvobodného Putinova režimu Ljudmila Ulická se rozhodla po nedávném odchodu z Ruska natrvalo setrvat v Německu, požádala o politický azyl a status žadatele ji neumožňuje vycestovat ze země. Běloruská laureátka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová byla nedávno hospitalizovaná a její zdravotní stav jí neumožňuje se do programu Světa knihy Praha zapojit. Cenu Jiřího Theinera, jejíž se měla stát laureátkou, věnuje ukrajinské delegaci.

Jiří Mádl se dal na psaní knih: Příběh jsem už nějakou dobu nosil v hlavě

Program čestného hosta nezapomíná ani na knihy, do nichž by se začetly děti i dospívající. Do veršů italských básníků a básnířek dvacátého století pak vtáhne zvuková výstava Poslouchat očima. Hlasy italské poezie. Silné propojení italského a českého prostředí doloží výročí Italského kulturního institutu, který v Praze působí už neuvěřitelných sto let. Malí čtenáři najdou inspiraci ke čtení zejména v pavilonu Rosteme s knihou, pojmenovaného podle kampaně organizované společností Svět knihy.

V době tabletů a mobilů přitáhne pozornost dětí ke knihám zajímavými workshopy, setkáním s oblíbenými autory a ilustrátory, ale také třeba divadlem. Program myslí i na zábavné zprostředkování naučných témat.

Nové centrum

Kvůli rekonstrukci Průmyslového paláce bude festival v nových prostorách. Srdcem je nová piazzetta, kterou najdou návštěvníci za branou pod Maroldovým panoramatem, kudy se dostanou i do areálu. Expozice nakladatelů budou v montovaných halách a v Křižíkově pavilonu, programové sály obsadí především stany.

Svět knihy potrvá od 9. do 12. června. Koncept areálu je připraven tak, aby si návštěvníci literární svátek užili za každého počasí, v pátek je programová část otevřena až do 21 hodin.