Irena Hejdová & Zuzana Čupová uvádí: Mami, pocem!

25. 5., 10.00, sál Heleny Zmatlíkové

Tip pro celou rodinu. Kolikrát za den je možné zavolat na mámu, než jí z toho přeskočí? Držte si bránice, rodinná jízda s novinkou Ireny Hejdové začíná. Těšte se na povídání s autorkou a ilustrátorkou knížky i zábavné hledání řasokoulí. Nevíte, co to je? Pak se musíte stavit. Pro rodiče a děti od pěti let.