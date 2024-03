Příběh Tří mušketýrů, který se odehrává v 17. století, je známý díky Alexandru Dumasovi staršímu, ale jeho základy sahají hlouběji do historie. Inspirací pro slavné postavy byli skuteční lidé, jejichž osudy a dobrodružství ovlivnily vznik legendy, jež přetrvává dodnes.

Tři mušketýři. Ilustrace Maurice Leloira z roku 1894. | Foto: Wikimedia Commons, Jules Huyot, Public domain

První kapitola románu líčícího životní osudy gaskoňského šlechtice d'Artagnana a jeho přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise, vyšla 14. března 1844. Dílo francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího totiž nejprve vycházelo na pokračování v pařížském deníku Le Siècle. Je potřeba dodat, že Tři mušketýry Dumas nenapsal sám. S románem, který se v roce 1844 dočkal i knižního vydání, mu totiž pomáhal profesor historie Auguste Maquet. Ve spolupráci s ním vytvořil svá nejslavnější díla, k nimž patřily všechny romány o mušketýrech i Hrabě Monte Christo. Maquet dodával Dumasovi historické podklady a vypracovával první nástin děje. Spisovatel jej pak převyprávěl po svém.

Podle Sandrase byli bratry

Jako podklad pro Tři mušketýry navíc posloužil román Gatiena de Courtilz de Sandrase nazvaný D'Artagnanovy paměti. Sandras byl sám mušketýrem, zažil skutečného d'Artagnana, jehož život ho inspiroval k napsání zmíněného díla. Za postavou nezkrotného Gaskoňce tedy stojí člověk z masa a kostí. Dnes už také víme, že nejen d'Artagnan, ale i Athos, Porthos a Aramis mají historický podklad. V Sandrasově knize jsou dokonce bratry.

Vloni zamířil do kin film Tři mušketýři: D'Artagnan:

Nové zpracování Tří mušketýrů je tady. Do kin vstupuje očekávaný D'Artagnan

Děj Dumasových Tří mušketýrů se začíná odvíjet v roce 1625 a vystupují v něm i další historické osobnosti jako kardinál Richelieu, král Ludvík XIII., jeho choť Anna Rakouská, anglický vévoda z Buckinghamu a další. Příběh začíná příjezdem mladého d'Artagnana do Paříže, kde se uchází o členství v jednotce královských mušketýrů, kterým velí pan de Tréville – přítel d'Artagnanova otce. Kvůli své mladické nerozvážnosti se hned dostane do křížku s mušketýry Athosem, Porthosem a Aramisem. Ale na místě, kde má dojít k souboji se zmíněnými pány, napadne naši čtveřici kardinálova garda. D'Artagnan se bez váhání postaví na stranu tří mušketýrů, a získá tak přátele na život a na smrt. Jejich přátelství pak charakterizuje slavná věta: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Ačkoli skutečné motto opravdových mušketýrů znělo jinak: „Kam padne, rozsévá smrt.“

Předobraz d'Artagnana

Vzorem pro vytvoření postavy d'Artagnana byl Charles de Batz de Castelmore. Ten měl šest sourozenců a jeho šlechtická rodina rozhodně nežila v blahobytu. Gaskoňsko bylo v první polovině 17. století chudým regionem stíhaným přírodními katastrofami, hladomorem i morem. Jedinou vyhlídkou do budoucna byla pro mladé Gaskoňce cesta do Paříže, kde se pokoušeli vstoupit do královské armády.

Trailer k filmu Tři mušketýři: D'Artagnan:

Pro venkovana Charlese bylo setkání s hlavním městem šok. Všude plno lidí, koní, úzké uličky, zápach… Ale také vytoužená jednotka Královských jezdeckých mušketýrů. Po výcviku u kadetů se v roce 1633 stává jedním z nich. Je mu něco málo přes dvacet let. V té době také na žádost krále Ludvíka XIII. přijal jméno své matky d'Artagnan, které bylo u dvora dobře známo. Ovšem, když v roce 1642 zemřel kardinál Richelieu a rok po něm i král, přišla nečekaná zpráva – mušketýři končí.

Francie v té době už 15 let válčila s rakouskými Habsburky a jejich španělskými spojenci. Státní pokladna zela prázdnotou, a tak nový kardinál Mazarin pod záminkou úspor rozpustil mušketýrskou jednotku. D'Artagnanovi je sotva třicet let a je jen vojákem, který hledá službu. Naštěstí kardinál Mazarin potřeboval důvěryhodného muže, který by mu byl plně k dispozici a byl ochoten splnit každé jeho přání. A tak se Charles stal Mazarinovým chráněncem – takovým kurýrem a tajným agentem v jednom.

Po boku krále Ludvíka XIV.

Po boku nejvlivnějšího muže Francie d'Artagnan zůstal i ve chvíli, kdy musel kardinál čelit takzvané Frondě. To bylo povstání šlechticů a následně i občanská válka, která začala odmítnutím Pařížanů platit daně a přispívat na válečné výdaje. Když Fronda obléhala královský palác, utekl Ludvík XIV. s matkou a Mazarinem pod ochranou d'Artagnana na zámek Saint-Germain-en-Laye. Mladý král nikdy nezapomněl na to, co pro něj d'Artagnan udělal. Když povstání Frondy skončilo, Ludvík XIV. v roce 1657 obnovil elitní jednotku muštetýrů a d'Artagnan byl jmenován podporučíkem. Později dosáhl dokonce hodnosti podkapitána. Výš už byl jenom kapitán, tedy samotný král.

Podívejte se, jak to vypadá, když zámek obsadí mušketýři:

Jeden za všechny, všichni za jednoho! Zámek Fryštát v Karviné obsadili mušketýři

Svou poslední bitvu absolvoval legendární mušketýr ve francouzsko-nizozemské válce 25. června 1673, kdy ho během obléhání Maastrichtu zasáhla kule z muškety. Byl na místě mrtev. Ještě ten den napsal Ludvík XIV. královně: „Madam, ztratil jsem d'Artagnana, kterému jsem naprosto důvěřoval a který mi byl vždy ve všem užitečný.“

Postavy reálné i filmové

Postava Athose, šlechetného muže, který se k d'Artagnanovi chová jako k vlastnímu synovi, byla inspirována Armandem de Sillègue d'Athos d'Autevielle, který byl ve skutečnosti také mušketýrem. I Porthos měl svůj žijící předobraz. Byl jím mušketýr Isaac de Porthau. A konečně Aramis, který v knize zemřel ze všech čtyř přátel jako poslední, byl napsán taktéž podle skutečného mušketýra, jmenoval se Henri d'Aramitz.

D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis se stali hrdiny nejednoho filmového zpracování, ať už méně či více zdařilého. K těm povedeným určitě patří snímek režiséra Richarda Lestera z roku 1973. Michael York jako d'Artagnan v něm rozhodně neudělal ostudu svým předchůdcům v této roli, kterými byli například Jean Marais či Jean-Paul Belmondo. Lester pojal dobrodružství Tří mušketýrů v lehké nadsázce, a možná právě proto je jeho film tak populární. Svědčí o tom i fakt, že se stejnými herci v hlavních rolích natočil ještě dvě pokračování.