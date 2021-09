Změní se podle vás po dlouhé pauze čtenářský vkus? Dá se čekat zájem o jiné autory nebo žánry? Jsem sám zvědavý, jestli nastane nějaký posun. A kdo letos na festival přijde. My se léta snažíme o pestrý program napříč žánry i tématy, myslím, že si vybral vždycky každý. Nicméně v poslední době registruji velký návrat teenagerů. Objevují knihy, zejména komiksy. Je napojený na širší popkulturu – film, divadlo, muziku. Sekce „young edult“ se těší velké pozornosti.

Loni měli být jako čestní hosté Poláci, kteří dle původní dohody recipročně uctí českou literaturu teď ve Varšavě. Vaším hostem je nakonec Francie. Proč? Francouzům jsme slíbili letošní rok. Měli připravené programy, spisovatelé si pro nás vyblokovali čas, je jich celá řada, nechtěli jsme to už měnit. Budou mít na veletrhu sedm svých nakladatelství. Poláci se kvůli tomu na nás nezlobí, mají navíc v programu velmi silné zastoupení. Mimo jiné vzdáme hold letošnímu 100. výročí Stanislawa Lema, bude mu věnována obsáhlá debata a představíme také komiksy inspirované jeho dílem. Rádi bychom vzbudili větší zájem českých čtenářů o polské knihy, mají vynikající tvorbu pro děti, životopisná i naučně populární díla. Letos představíme třeba historický román Martyny Bundy nebo knihu Witolda Szablowského o osobních kuchařích světových tyranů.

Festival se koná po roce a půl, po několika odkladech. V čem mu pandemie nejvíc uškodila? Znamenala pro nás hodně zmarněného času, energie a financí. Úplně se zastavil rozvoj v profesní oblasti, úspory, které jsme na ni měli vyhrazené, padly na to, abychom vůbec přežili. Díky podpoře ministerstva kultury a pražského magistrátu jsme mohli aktuální ročník nakonec připravit, přesto je náš rozpočet o čtvrtinu menší než obvykle. Nemuseli jsme odmítat hosty kvůli výši letenek a podobně. Nicméně byli autoři, kteří nám poté, co jsme čtyřikrát změnili termín festivalu, řekli, že už teď na podzim nepřijedou. I tak ale myslím, že nabídneme velmi hodnotný program. Včetně pocty Milanu Kunderovi, který letos dostal Cenu Franze Kafky a který je tak trochu společným autorem Čechů i Francouzů. Speciální prostor chceme věnovat běloruským autorům, jejich dílům i boji za svobodu.

607 hostů z celého světa, detektivky, sci-fi, komiksy, ženské romány, pocta Francii. Mezi hvězdnými hosty spisovatelé David Mitchell a Laurent Binet, mezi tématy Milan Kundera nebo Stanislaw Lem. A početně zastoupená sekce běloruské literatury. Tak bude vypadat Svět knihy 2021, který se po více než ročním odkladu uskuteční od 23. do 26. září na pražském Výstavišti. O tom, jaký bude, jsme si povídali s jeho ředitelem Radovanem Auerem.

