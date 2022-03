Když jste knihu psal, kde jste bral inspiraci? Poměrně dobře jste popsal to, čeho jsme dnes svědky. Inspiraci jsem bral z reality. Příběh, který teď prožíváme, vychází z toho, co se stalo před mnoha lety. Když jsem psal Spad, který vyšel v roce 2016, přemýšlel jsem nad tím, co by mohlo způsobit třetí světovou válku, a díval jsem se právě na východ, kde už v té době byla vidět Putinova snaha získat Ukrajinu zpět do područí Ruska. Už v té době bylo jasné, že ji chce. Alespoň si ukrojit kousek, alespoň trochu obnovit tu "slávu" SSSR. Přemýšlel jsem, co by jej mohlo vyprovokovat k otevřené válce a jak by taková válka mohla dopadnout. Při pohledu na to, jak se v posledních letech formovala ukrajinská armáda, jak už v té době bylo silné národní cítění Ukrajinců, kteří se rozhodli budovat vlastní zemi bez vlivu Kremlu, a jak přeceňovaná byla už tenkrát ruská armáda, jsem nevěřil, že by mohlo Rusko dobýt Kyjev.

Také dobývání popisujte jako dlouhodobé a táhlé. I přes tvrdou sílu, kterou Rusové nasadí. Píšete i o váhavém přístupu Číny v rámci OSN i to, že v době útoku jsou státy NATO rozdělené vnitřními nepokoji a nestabilitou…

Že se do toho nebude chtít zapojit NATO, mi bylo jasné už tenkrát. Rusko je sice obr na hliněných nohou, ale má atomové zbraně. Něco jiného je podmanit si Ukrajinu konvenčními zbraněmi, něco jiného je, když začne Rusko prohrávat a Putin začne mačkat červená tlačítka. Ta zdrženlivost NATO je logická. Jaderné mocnosti proti sobě nechtějí bojovat. V mé knize se proti Rusku nakonec postavilo Polsko a zahnalo Rusko k jeho hranicím. A pak přišla ta červená tlačítka. To se, doufám, nestane. To zahnání Ruska zpátky k jeho hranicím by mi nevadilo. V to, že nakonec nikdo nepoužije jadernou výzbroj, stále doufám.

Trilogie si získala čtenáře barvitým popisem post apokalyptického světa. Boj o jídlo, neexistence techniky, vznik zvláštních komunit, které připomínají raně středověké osady. Byl jste při psaní knihy v kontaktu s tzv. Preppers? (lidé, kteří se aktivně připravují na dopady atomové války - pozn. red.)

Tohle hnutí je plné cvoků a když říkám cvoků, myslím to pozitivně. Jsou to lidé, co se připravují na konec světa. Beru je jako inspiraci a intelektuální cvičení. Sám ještě žádný kryt vykopaný nemám. Jsem optimista, i když mi realita stále hází klacky pod nohy.

Některým autorům se stane, že jsou svědky částečného naplnění obsahu knihy. Jak to hodnotíte vy? Děsí vás to, stává se vám to často?

Naštěstí ne. Moje knihy jsou plné katastrof a agresivních mimozemšťanů. Ti, doufám, nepřiletí, aby nás okupovali. Z reálných předpokladů vychází jenom dvě moje knihy - Spad, který začíná právě válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, a Underground, který se ale odehrává v roce 2107 a popisuje tak skutečně vzdálený svět. Obě knihy se zatím naplňují, ale nečiní mi to žádnou radost. Hlavně doufám, že se v realitě nestane to, co ve Spadu. Nechci žít ve světě po jaderné válce.

Ještě předtím, než invaze skutečně vypukla, je na vašich sociálních sítích vidět, že vám fanoušci psali a upozorňovali na možný vývoj. Jaká je teď jejich reakce? Obrací se na vás s prosbami, jak se chovat, jak připravit?

Hodně lidí teď tu knihu připomíná a ptají se mě, co si o tom myslím. Říkám jim, že jsem optimista. Teď je všechno na Rusech samotných. Oni musí tohle všechno zastavit. Putin zešílel. Je jedno, jestli jste mu věřili nebo ho nenáviděli, ale všechny ty mýty o geniálním politikovi, co má promyšlených deset tahů dopředu, padly. Putin neodhadl situaci. Spáchal nejstrašnější zločin, který člověk může spáchat, a tím je válka a také zatahuje Rusko do bahna bídy, úpadku a rozkladu.

Jak si myslíte, že to všechno skončí?

Věřím, že skončí jako všichni podobní před ním, odstraní ho vlastní země. Pokud ne, čeká Rusko osud KLDR a to si nikdo nepřeje. Důležité je postupovat každopádně opatrně, i kdyby Rusko na Ukrajině drtivě prohrálo, nesmí jej nikdo srazit na kolena, ponížit nebo ohrozit jeho samotné hranice. Pak by se začala mačkat ta červená tlačítka.

Hrdinové vaší trilogie, čeští váleční veteráni, na konci v podstatě zachránili zbytky civilizované civilizace a dali světu naději. I za cenu vlastního života. Jedná se o fikci, přesto řadu čtenářů dojalo číst o událostech, které symbolicky napravovaly křivdy roků 1938 a 1968, kdy národ zbraně do ruky nevzal a nebylo mu dovoleno se bránit. Myslíte si, i s ohledem na to, co vidíme na Ukrajině, že pokud by to bylo třeba, národ už váhat nebude?

Když se dívám kolem sebe, vidím starosty, kteří dělají se svými skromnými prostředky to nejlepší, aby pomohli lidem na Ukrajině, když vidím naši armádu, různé aktivisty, jak chtějí pomáhat jiným lidem v boji za svobodu, věřím, že bychom dokázali to samé. Nemáme ty zbraně jako dnes Ukrajinci ani výcvik, ale nebojíme se. Získali jsme sebevědomí. Věřím v tuhle zemi a vždycky budu. Možná jinak než lidé, kteří tohle také tvrdí, ale myslím, že bychom se dnes nevzdali tak snadno jako dříve. Také proto, že je jiný svět. Máme kolem sebe spojence, o které se můžeme opřít.

Očekáváte, že podobné konflikty jsou už záležitostí jen jedné generace a budeme spíše řešit problémy s klimatem a kompletního překopání společenského systému, jaký popisujete v sérii Underground?

Já se bojím, že i když budeme řešit problémy s vymíráním planety - Evropa i Rusko už vymírají a po celém světě se bude rodit méně a méně dětí - a globální změnou klimatu, stejně bude pořád mít někdo chuť válčit. Lidé už jsou takoví.

Trilogie Spad řadu vašich čtenářů překvapila. Z jejich pohledu jde o úplně jiný literární počin, než tituly Hustej nářez, Příliš dlouhá swingers party nebo Perunova krev. Přemýšlíte nad tím, že do budoucna se budete, pro všechny případy, zase spíše věnovat knihám s větší porcí magie a sexu, než jádra a smogu?

Teď se soustředím na sérii Legie, která se věnuje hlavně boji zbytků lidí proti mimozemské invazi, ale pak se zase rád k magii vrátím. S jadernými zbraněmi si, i s ohledem na to, co se děje dnes, dám rád na dost dlouho pokoj.

Úryvek z knihy

„Přestože překvapivý a zdrcující útok ruské armády zaskočil ukrajinskou armádu nepřipravenou, podařilo se jí opevnit u hlavního města tak dobře, že pro ruskou válečnou mašinérii je už druhý měsíc nedobytná. Přitom ruská letadla po měsíci tvrdých bojů na předměstích přistoupila k totálnímu rozbombardování všech objektů, včetně civilních. Připomeňme, že útok krátce poté v OSN odsoudila většina států kromě Číny, Severního Vietnamu, Severní Koree, Zimbabwe a Turecka“



