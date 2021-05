Včera uplynulo devadesát let od chvíle, kdy český politik, básník, dramatik a spisovatel Viktor Dyk zničehonic zemřel na ostrově Lopud v Jaderském moři. Tři roky po padesátce to není žádný věk. Rodák z Mělnicka toho ale stačil prožít více než mnohý osmdesátník.

Radikál? Ano, ale…

Byl v odboji, v kriminále, hrozil mu trest smrti za vlastizradu. Pomáhal zakládat republiku i Československou národní demokracii. Rval se za národní zájmy s hrdostí a urputností sobě vlastní. Mnozí ho proto nazývají radikálem a nacionalistou, jenže to jsou jen pojmy, které je zvláště v Dykově případě nutno používat velmi opatrně.

On sám na adresu všech, kteří chtěli bourat, aniž by dokázali stavět, prohlásil: „Kde najdete planý radikalismus, potírejte jej. Planý radikalismus je k opravdovému v podobném poměru jako klerikalismus k náboženství. To však můžeme od lidí vzdělaných žádat, aby dovedli odlišovat radikalismus povrchní a heslový od onoho, ku kterému chceme vychovávat… Radikalismus není plané rozčilování a bouření, nejsou záchvaty rychle prchající, není netrpělivost a těkavost, není víra v zázraky… Radikalismus je houževnaté sledování vytčeného cíle, je důslednost a zásadovost v svědomité politické práci.“

Jing a jang

Mravní sebevýchova a kázeň, názorová pevnost těmito plusy se Viktor Dyk mohl kdykoliv prokázat. A totéž v politické diskusi očekával od druhých. Třeba od samotné hlavy státu, ba především od ní. Viktor Dyk proslul jako tvrdý kritik a oponent T. G. Masaryka, jejich ideové pře se však nesly v duchu zvláštní, zatvrzelé férovosti.

Ti dva si nic nedarovali. Dyk zobrazil Masaryka zatím ještě profesora, ne prezidenta ve svém románu Konec Hackenschmidův jako „vyběrače kosů“, což už je dnes nesnadno vysvětlitelné. „Vždy, kdy je jaro, třeba více vybírat kosy,“ píše Dyk. „Zpěv jejich může rušiti vážné meditace…“

Zjednodušeně šlo o střet Masarykovy chladné logiky s Dykovým vášnivým přístupem k věcem veřejným.

„V moralismu naše škoda, Masaryk je mělká voda,“ rýmoval Dyk ve své knize trpce, přičemž už předtím na adresu TGM napsal: „Hrobeček vidíš pana Masaryka, naučil mládež frázím několika…“

Přesto se složitý vztah tohoto jinu a jangu předválečné české společnosti vine celým jejich politickým životem a je vidět, že jim nedal spát. Rádi by našli usmíření, zároveň se však navzájem pro blaho vlasti tak nelítostně kontrolovali, že k domluvě mezi nimi vlastně nikdy nedošlo. Respektive, měli k tomu nakročeno krátce před Dykovým nečekaným skonem…

Mladší Dyk byl Masarykovým žákem. Poslouchal jeho přednášky na univerzitě a už tehdy měl s jeho suchým realismem potíže. Je přitom zajímavé sledovat, oč „pořádnějším“ je Viktor Dyk ve své poezii. Zatímco na politická témata psal a řečnil plamenně, jako básník byl mnohem soustředěnější a často i tišší.

Bez hanby jíti pražskou ulicí

Jestli má nějaký český autor z přelomu 19. a 20. století šanci oslovit další generace, je to kromě J. S. Machara právě Dyk a jeho dokonale vysoustružené verše. Kdo se do nich na chvíli začte, zjistí, že v nich je všechno: humor, vzdor, milostný cit, rebelství i usebrání. A hlavně skvělá technika.

Ne náhodou Dyka rádi zhudebňovali písničkáři jako Jan Burian či Vladimír Merta. První z nich si vybral báseň s názvem Improvisace kteréhosi ošklivého večera: „Být velký, slavný, šťastný, tvořit, míti, být bojovník či mluvčí národa. Toť byly hvězdy, jež v sny mládí svítí v dnech kouzelných, kdy zítřek všecko dá. Tak jako tehdy den se připozdívá, zřím jako tehdy hvězdy zářící. Z těch hrdých tužeb jediná mi zbývá: bez hanby jíti pražskou ulicí.“

Smrt na ostrově

Muž veliký svým charakterem i tělem zemřel tak, jak žil. Náhle tu nebyl. 14. května 1931, den poté, co se ženou dorazil na dvoutýdenní dovolenou na ostrůvek Lopud u Dubrovníka, se při osamělém bloudění v zátoce Šunj skácel do vody. Jediná svědkyně dáma, která se procházela poblíž ho nedokázala zvednout nad hladinu, aby se neutopil.

„Pan Dyk je z nejmladší naší literatury člověk snad nejoriginálnější, nejpoctivější a snad i nejsilnější,“ napsal o něm F. X. Šalda. „Každým způsobem člověk bolestně a zhluboka pracující, temně a skřípavě smílající si na srdci všecko kamení, které nasbíral na své české cestě.“