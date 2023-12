/FOTO, VIDEO/ Adventní čas v Českém Krumlově rozzářila svou přítomností opravdová hvězda českého nebe. Do 3+ galerie v tamních klášterech dorazil v neděli 17. prosince odpoledne Zdeněk Svěrák. Dramatik, scenárista, herec a autor písňových textů a také spisovatel přijel, aby společně s Jindrou Čapkou, který září už dlouhá desetiletí na nebi ilustrátorském, podepsali svou knihu Čerti nejsou. A hned zkraje všechny rozesmáli. Popsali totiž, jak se dali dohromady.

Jak se dali dohromady Zdeněk Svěrák a Jindra Čapek? To popsali na své společné autogramiádě v 3+ galerii v krumlovských klášterech. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Jsem moc rád, že v klášterech máme nejen naši starou známost, což je Jindra Čapek, ale pro nás i novou známost, protože po dlouhé době je v Českém Krumlově Zdeněk Svěrák,“ uvedl autogramiádu kurátor klášterů Ivo Janoušek. „V pátek přišel Krumlovem andělský průvod a my jsme zjistili, že čerti nejsou. Ale to jste se asi ještě nezačetli do knihy Čerti nejsou.“ Tam totiž čerti jsou, a hned tři.

Krumlovské kláštery praskaly ve švech. Ilustrace Vlasty Baránkové přitáhly davy

Jindra Čapek si moc cení toho, že si Zdeněk Svěrák vybral právě jeho. „Začal jsem na knize pracovat letos v létě, a abych to stihl a kniha mohla vyjít do Vánoc, ani jednou jsem se nebyl koupat,“ přiblížil světoznámý ilustrátor. „Normálně trávím celé léto na chatě a ráno si jdu zaplavat, a protože jsem si strašně cenil toho, že si Zdeněk vybral právě mě, maloval jsem, až se ze mě kouřilo.“

„Pravda je taková, že já jsem si Jindru nevybral,“ rozesmál hned na úvod plný sál Zdeněk Svěrák a přiblížil, jak to bylo doopravdy. „Knížka měla být původně filmová pohádka. Můj syn Jan to ale nebyl ochoten na točit, protože se mu to nelíbí, a řekl mi, udělej to jako knížku..“ Tak začal přemýšlet o ilustracích a Jan mu navrhl, aby tentokrát sáhl po jiném ilustrátorovi. „Řekl mi: Ty pořád děláš s paní Baránkovou, ta je ale moc laskavá. Podíváme se na internet, jestli by tam nebyl někdo, kdo není tak laskavej. Našel Jindrovy obrázky a řekl: Tohle je zajímavej chlapík! Až pak jsme zjistili, že to vůbec není chlapík neznámej, ale že je světoznámej, akorát my o něm nevíme.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

A tak mohla vzniknout kniha Čerti nejsou, pohádka o třech čertech, o lidech, kteří se měli rádi, ale málem o ni přišli, a taky o dvou dětech, které měly zlého tatínka, a nevěděly, jak se to mohlo stát.