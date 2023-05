Ve věku 73 let zemřel britský spisovatel Martin Amis. O úmrtí autora románů Peníze nebo Londýnská pole s odkazem na jeho ženu informuje americký list The New York Times (NYT). Syn neméně slavného spisovatele Kingsleyho Amise patřil k představitelům postmodernismu, vydal 15 románů, oceňované memoáry, díla literatury faktu a sbírky esejů a povídek. Ve svých pozdějších dílech se zabýval stalinistickými zločiny, válkou proti terorismu či holokaustem.

Amisova manželka, spisovatelka Isabel Fonsecaová, uvedla, že příčinou autorovy smrti byla rakovina jícnu. Zemřel v pátek ve svém domě na Floridě.

Rodák z Walesu zaujal hned románovou prvotinou Akta Ráchel z roku 1973, která získala prestižní Cenu Somerseta Maughama. Největšího uznání se mu dostalo v 80. a 90. letech za romány Peníze, Londýnská pole, Informace, které tvoří takzvanou londýnskou trilogii.

NYT v této souvislosti píší, že Amisovy „sžíravé, erudované a bezútěšně vtipné romány definovaly britskou beletrii 80. a 90. let“.

„Říkával, že by po sobě chtěl zanechat poličku s knihami…Nyní jeho hlas utichl. Jeho přátelům bude strašně chybět. Ale my tu poličku máme,“ napsal Amisův dlouholetý přítel, spisovatel Salman Rushdie v časopisu The New Yorker.

Hold slavnému spisovateli vzdal také jeho britský editor v nakladatelství Vintage Books Michal Shavit, který Amise označil „za brilantně vtipného, erudovaného a nebojácného spisovatele“, který byl skvělým člověkem.

Nakladatelství Penguin Books uvedlo, že Amis za sebou nechává „obrovský odkaz a nesmazatelnou stopu v britské kulturní krajině“.

Dvě nominace na Man Bookerovu cenu

Amis byl dvakrát nominován na Man Bookerovu cenu - v roce 1991 za Šíp času a 2003 za Žlutého psa. Do roku 2011 byl profesorem tvůrčího psaní na univerzitě v Manchesteru. Psal také pro týdeník New Statesman nebo nedělník The Observer. Napsal scénář ke sci-fi filmu Saturn 3, zkušenost s filmovým průmyslem pak popsal v románu Peníze. V knize Druhé letadlo z roku 2008 se věnoval událostem 11. září 2001.

V pátek měl v na festivalu v Cannes premiéru snímek režiséra Jonathana Glazera o veliteli vyhlazovacího tábora v Osvětimi natočený podle Amisova románu Zóna zájmu.

„Často mi vyčítají, že se ve svých knihách soustředím na štiplavou, rebelskou stránku života, ale já mám pocit, že jsem v tom spíš sentimentální. Každý, kdo čte bulvární noviny, narazí na mnohem větší hrůzy, než popisuji,“ uvedl v rozhovoru pro The New York Times Book Review v roce 1985. Zároveň poznamenal, že se ve svých dílech snažil „vytříbeným jazykem popsat nízké věci: svět rychlého občerstvení, sexuálních show a časopisů s nahotinkami“.

V roce 1998 byl Amis hostem Pražského festivalu spisovatelů. Řada jeho děl vyšla i v českém překladu.