O olympiádě jste snil od útlého dětství. Může být pro českého sportovce větší splněný sen? Co pro vás znamená?

Účast na olympiádě byl pro mě mnohem větší sen, než se dostat do NBA. Nikdy jsem si nedokázal představit, že se mi to povede. Věřil jsem si, že mám na to, abych okusil americké palubovky. Olympiáda ale pro mě byl nedosažitelný cíl. Už se těším, jak budu nasávat olympijskou atmosféru.

Když se vrátíte do dětských let, která byla vaše první olympiáda?

První olympiádu, kterou jsem začal více vnímat, sledovat a fandit českým sportovcům, byla ta v roce 2004 v Aténách. Už jsem se ale díval na basketbal o čtyři roky dříve v Sydney. Vybavuji si slavný dunk Vince Cartera ve finále.

Napadlo vás, že byste mohl být vlajkonošem české výpravy?

O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Teď, když se vyrojily ty spekulace, jsem stále ještě vstřebával fakt, že jsme postoupili na olympiádu. Když jsem to zaslechl, tak jsem si okamžitě uvědomil, že by to byla obrovská pocta a nezapomenutelný moment v mém životě.

Co říkáte na to, že vás doporučují nejen spoluhráči, ale také kolegové z ostatních odvětví, jako například judista Lukáš Krpálek?

S Lukášem se tak trochu známe. Ne že bychom se osobně vídali, ale oba dva jsme vyrůstali v hale Na Folimance, takže o sobě víme. Bylo to od něj hezké gesto. On sice nesl vlajku už na minulé olympiádě, ale pořád je to naše největší star díky zlaté medaili z Ria. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně je velice milé poslouchat podobná slova od takto významných sportovců.

Jaký cíl jste si vytyčili pro olympijské hry?

Chceme si olympiádu užít. Zároveň ale naše parta nikdy nejela na turnaj jenom se zúčastnit. Budeme se snažit o co nejlepší výsledek. Znovu jdeme postupně. Prvním úkolem je porazit v úvodním zápase Írán.

Jak vidíte své šance ve skupině s ohledem na to, co jste předvedli v olympijské kvalifikaci?

Jsme tým, který by se neměl podceňovat. To už jsme ukázali na mistrovství světa a naposledy v kvalifikaci o olympijské hry. Pochopitelně favorité nejsme. Máme ve skupině silné týmy jako je Francie a hlavně USA. Oba jsou adepty na medaile, Amerika jako největší favorit na celkové prvenství. Nesmíme přehlížet ani Írán. Je to tým se zkušenostmi. Nicméně turnaj je rozlosován pro nás dobře. Hrajeme proti Íránu, pak máme Francii. Snad budeme před závěrečným zápasem s Amerikou vědět, jaké jsou naše šance kvůli skóre na postup ze skupiny.

Pikantní bude váš souboj se spoluhráčem z Chicaga Zachem Lavinem. Už jste se nějak špičkovali?

Už jsme si volali. On sám tvrdí, že mi volal ve dvě ráno. Ten čas si ale spletl, protože to bylo dřív. Každopádně je to peprné v tom, že se potkáme už ve skupině. Vůbec Zach nějak nemá přehled. Už po rozlosování olympijského turnaje mi říkal, že se uvidíme v Tokiu. To ještě nevěděl, že se tam Česká republika musí nejdřív kvalifikovat. Po postupu jsem mu říkal, že to bylo vtipné, jak umí předpovídat. Samozřejmě na souboj s ním se strašně těším.

Co vůbec Lavin na váš postup říkal?

Dokud mu to nikdo nenapsal, tak nevěděl, že se nějaká kvalifikace v Kanadě hrála. Ale byl za mě rád. Vždy je dobré, když se potkáte se spoluhráči z jednoho týmu, byť jako soupeři. My spolu navíc máme dobrý vztah nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Naopak váš bývalý spoluhráč z Wizards Bradley Beal na olympiádu nemůže. Reagoval jste na to?

Bohužel byl pozitivní na covid, což mu neumožnilo odletět do Tokia. Já jsem mu psal, že lituji jeho neúčasti. A chlácholil ho s tím, že zdraví jeho i rodinných příslušníků je přednější.

A koronavirus podruhé. Jak se vám poslouchají řeči, že očkovaný nebo ikskrát testovaný sportovec je pozitivní jako v případě plážového volejbalisty Perušiče?

Pochopitelně je to velice nepříjemné slyšet, že v české výpravě je na covid pozitivní sportovec. Člověk musí být mentálně nastavený tak, že to nejde ovlivnit. No a když se to stane, tak nejít psychicky dolů. Očkování většina lidí má a když se dozvídáte podobné zprávy, tak vás to trochu znejistí. My však pro to už víc udělat nemůžeme.

Platíte za kontaktního člověka. Jak vám bude chybět život v olympijské vesnici?

Bez ohledu na všechny zákazy a nařízení jsem rád, že budeme v Tokiu s ostatními sportovci z dalších odvětví. Samozřejmě uvidíme, jaké budou restrikce přímo na místě, ale já osobně se hodně těším na pobyt v české vesnici. Můžou tam být mezi námi nějaká vzájemná působení.

Český basketbalista Tomáš Satoranský.Zdroj: ČBF

Bude parta o to důležitější, neboť na olympijských hrách platí přísná opatření? Zabavíte se spolu i mimo basketbal?

Tohle se neřeší, tohle se jenom prožívá. Už jsme spolu zažili takových historek a máme takových zkušeností, o kterých si povídáme. Jeden z důvodů, proč jsme v posledních letech tak úspěšní, je dobrá parta. Máme v týmu spoustu lidí, kteří tmelí kolektiv. Takže se nebojím, že bychom se nudili.

Vzal jste si s sebou nějakou knížku, playstation, či něco, jak se říká, navíc?

Já určitě ne. To je spíše otázka na Ondru Balvína, který si s sebou bere do Japonska snad celou domácnost. Ale důvod je prostý, on tam na rozdíl od všech po olympiádě zůstává v novém angažmá. Já jsem si vzal ipad na sledování seriálů a knížku také.

Národní tým se vydal do dějiště her po dvou skupinách. Mohlo to zkomplikovat závěrečnou přípravu?

Komplikace žádné nejsou. Před odletem jsme měli společné tréninky. Navíc ten čas bez druhé skupiny není tak dlouhý. Naše parta je na to připravená a organizačně v tom problém nevidím.

Jak vypadaly poslední hodiny před odletem?

Bylo to celkem hektické. Ještě dopoledne před dlouhou cestou jsme absolvovali společný trénink. Poslední dva dny jsem se snažil vidět s rodinou, protože jsem v České republice dlouho nebyl. Přiletěl jsem na šest dní. Pro mě je to vždy hektické. Na trénincích to ale ze mě spadne a snažím se co nejlépe připravit. Dva závěrečné tréninky už vypadaly výborně. Do Tokia cestujeme s tím, že jsme sehraní. Snad se to bude den ode dne jen zlepšovat. Stejně jako v Kanadě při kvalifikaci.