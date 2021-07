Oproti úspěšné kvalifikaci v Kanadě došlo ve dvanáctce českých basketbalistů k jediné změně. Do Tokia totiž odcestoval navrátilec do národního týmu David Jelínek. V sestavě vystřídal jejího nejmladšího člena Patricka Samouru.

„Po tom, co jsme se kvalifikovali a vlastně tím ukončili jeden blok, rozhodli jsme se taky dívat do naší nejbližší budoucnosti. Tedy na kvalifikační okna o mistrovství světa a na domácí EuroBasket. Řekli jsme si, že je by bylo dobré Davida přivést do týmu. On je dobrý hráč,“ vysvětluje trenér Ginzburg, o čem přemýšlel už na zpátečním letu z kanadské Victorie necelé tři týdny zpátky.

Samoura, který například vyběhl v základní pětce v úvodním utkání olympijské kvalifikace proti Turecku, doplatil na to, že v příští sezoně znovu zmizí do USA.

„Patrick dostal skvělou příležitost být s námi během léta. Jenže se vrací do školy, kde bude v průběhu celého roku. Tím pádem ho nemůžeme nominovat na kvalifikační okna pro mistrovství světa. To byl hlavní důvod toho rozhodnutí. Jsem rád, že David chce pokračovat v národním týmu i v budoucnu,“ odhalil důvody změny trenér.

Vrchol za vrcholem

Reprezentace se nachází v nezvyklé situaci. Každý rok se připravovala maximálně na jeden vrchol. Ten už má letos za sebou. Neuplynuly ale ani tři týdny a je tu ještě větší.

Otázkou je, jestli forma, která vygradovala v Kanadě, zůstala, nebo se může za tak krátkou dobu vrátit. Jestli emoční zážitky po zdolání silné Kanady v prodloužení či triumfální jízda s Řeckem ukončená postupem, může něco přebít.

„Před pár týdny jsme dosáhli historického úspěchu pro národní tým i celý český basketbal. Určitě je těžké být automaticky v tak krátké době připraveni na další vrchol. Přesto doufám, že naše příprava byla v pořádku. Teď už je to ale o mentalitě hráčů. Já je ale znám, jsou to profesionálové. Jakmile padne první rozskok, budou maximálně soustředěni,“ myslí si Ronen Ginzburg.

Na mentální sílu současného reprezentačního výběru odkazují výsledky posledních let. Svou nezdolnost ukázal tým kolem Tomáše Satoranského už dvakrát: na mistrovství světa v Číně před dvěma lety a na začátku července ve Victorii. Tam si pomalu balil kufry. Naštěstí pro Lvy uruguayský hráč dvanáct vteřin před koncem minul volnou střelu…

„Není to pro ně jednoduché přejít z jednoho vrcholu do druhého během jednoho léta. Já jim ale věřím, že to zvládnou,“ říká i na základě výše zmíněného český lodivod.

Čeští dlouháni si věří, že neřekli ještě poslední slovo. Jakkoliv už samotný postup je jako z říše snů. „Je to velký úspěch pro mě i hráče, ale také pro všechny lidi okolo týmu a na federace od Mirka Jansty, který pro nás dělá všechno možné, generálního sekretáře a další. Je to pro ně dárek. Celé roky pracovali, aby se dosáhlo takového úspěchu,“ ocenil.

Trenér Ginzburg ale vidí přesah posledních sukcesů. Vidí, že současná generace dělá maximum pro to, aby hra pod bezednými koši oslovila co nejvíce dětí.

„Je to skvělé pro všechny děti, které hrají basketbal. Vidí, že se může stát cokoliv i v tak malé zemi, jako je Česká republika, kde v posledních třiceti letech neměl basketbal takovou tradici. A nejsou to jen Satoranský, Veselý, Balvín či Auda. Ostatní hráči jsou nedílnou součástí národního týmu,“ nechce nikoho upřednostňovat Ginzburg.

Nominace na LOH: Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Chicago Bulls, NBA), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice), Ondřej Sehnal (USK Praha). Křídla: Jaromír Bohačík (Štrasburk, Fr.), David Jelínek (Andorra, Šp.), Lukáš Palyza (Nymburk), Blake Schilb (USK Praha). Pivoti: Patrik Auda (Jokohama Corsair, Jap.), Ondřej Balvín (Gunma Crane Thunders, Jap.), Martin Peterka (Braunschweig, Něm.), Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul, Tur.).