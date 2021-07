Vondroušová si ve čtvrtečním semifinále počínala suverénně. Čtvrtou nasazenou Elinu Svitolinovou z Ukrajiny vyprovodila z kurtu 6:3 a 6:1. V sobotním finále si to rozdá se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Hlavně jsem nechtěla hrát o třetí místo, protože brambora z olympiády je podle mě hrozná. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo. Ať už to bude zlato nebo stříbro, tak jenom to, že už budu na stupních vítězů, je fakt krásný," svěřila se česká hrdinka, která se dostala na svoji první olympiádu jen díky „zmraženému“ žebříčku z roku 2019.

Po bronzech Jany Novotné z Atlanty 1996 a Petry Kvitové z Ria de Janeiro 2016 se stane v historii samostatného Česka třetí medailistkou z dvouhry.

O další medaili z tenisu se postaraly Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které čeká finále čtyřhry. "Když jsem odpoledne viděla holky, říkala jsem si, že nesmím zaostávat a musím vyhrát taky. Motivovaly mě."