Smutek po olympiádě vyléčí ve skalách. Už ale myslím na Paříž, řekl lezec Ondra

Na okamžik, kdy se poprvé uvázal na lano, si ani nepamatuje. Brněnský lezec Adam Ondra se totiž narodil do lezecké rodiny, v šesti letech zamířil na své první závody a o rok později si vysnil, že se jednou ukáže na olympiádě. A stalo se. V Tokiu obsadil ve finále šestou pozici, jenže měl medailové ambice. „Přece jen teď smutek převládá a v hlavě ten výsledek ještě pár týdnů zůstane. Dřív, nebo později, mě to ale přejde, skály to zahojí,“ řekl brněnský rodák.