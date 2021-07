Povězte upřímně, napadlo vás někdy, že si zahrajete na olympijských hrách?

Upřímně? Ne. Vždy jsem si myslel, že olympiáda nám bude unikat, protože Česká republika nemá dostatečnou kvalitu. Nicméně naše generace je v posledních letech naštěstí schopna dokázat, že může proměnit sen v realitu.

Jak vysoko ve své kariéře stavíte start pod pěti kruhy?

Na nejvyšší bod. Je to největší sportovní svátek, nejsledovanější akce. Koná se jednou za čtyři roky a třeba v basketbale je neskutečně těžké se tam dostat.

Jak byste popsal skupinu, ve které se ocitl český tým?

Člověk si nemohl vybrat. Není žádná lehká nebo těžká skupina. Jasně, největším favoritem her jsou USA, ale ty jsou favority na každém turnaji. Za úspěch bych považoval, kdybychom postoupili ze skupiny alespoň ze třetího místa. Nebo ještě lépe, kdybychom se dokázali popasovat s Francií. Musíme si vytyčit nějaké cíle, abychom do Tokia nejeli jenom na výlet.

Nemá to tu správnou atmosféru

Nekalí euforii z účasti fakt, že hry budou bez diváků?

Když to řeknu natvrdo, tak je to trochu olympiáda bez olympiády. Nemá tu správnou atmosféru, kterou by si tento absolutní sportovní vrchol zasloužil. Nemůžeme vyrazit do města, nemůžeme navštívit ostatní sportoviště. Socializování mezi námi sportovci je hodně omezené. Je to škoda, ale stále je to olympiáda.

Pojem olympijská vesnice prakticky ztrácí význam…

Je to mrzuté. Olympiáda je speciální akce pro navazování nových přátelství a kontaktů. Na druhou stranu, i když budeme odkázáni pouze na naši basketbalovou skupinu, je to v pohodě. Všichni spolu vycházíme, což bylo vidět i v Kanadě, kterou jsme si užili.

Jak vnímáte prázdné haly?

Když jsme dohrávali minulou sezonu ve Španělsku, liga byla uzavřena do bubliny bez diváků. Ze začátku jsem to vnímal. Pak jsem to bral jako součást aktuálního stavu sportu. Nemůžeme se vymlouvat na to, že nemáme na zápasech diváky a že nám chybí takový ten hec. Jsme profesionálové a musíme to zkrátka akceptovat.

Těším se na steaky a lázně

Jsou pro vás olympijské hry výjimečné tím, že se konají v zemi, kde jste získal nové angažmá?

Určitě. Akorát mě mrzí, že nemůžeme opustit olympijskou vesnici. Naštěstí po skončení her si to tam budu moct prohlédnout. To je věc, na kterou se velice těším.

Na co se nejvíc těšíte, kam se chystáte?

Určitě bych se chtěl podívat na Fudži, nejvyšší japonskou horu. Těším se na jejich gastronomii. Miluji steaky, určitě si dopřeji nějaké to Wagyu. Je to druh hovězího masa. A slyšel jsem, že v prefektuře, kde budu působit, se nacházejí vyhlášené přírodní lázně. Takže si je půjdu okouknout.

Máte v plánu naučit se japonsky?

Chtěl bych. Už jsem zjistil, že mají tři druhy abecedy. Věřím, že když se do toho zakousnu, tak to zvládnu. Koneckonců naučil jsem se anglicky, španělsky, něco málo německy. Byla by sranda naučit se japonštinu.

Váš spoluhráč Patrik Auda, který má před vámi jako hráč Jokohamy roční náskok, tvrdí, že to není tak těžké.

Jo, bavili jsme se o tom. Já mám zkušenost ze Španělska, že místní lidi neumějí anglicky, takže to člověka donutí naučit se jejich řeč. Když tam chcete žít, pochytáte hodně věcí z běžné mluvy. Neříkám, že hned celé věty, ale důležitá slovíčka určitě.

Loučení s vlastí u piva

Jak jste se loučil na delší dobu s Českou republikou?

Hodně času jsem strávil balením, protože po olympiádě zůstávám v Japonsku. Před odletem jsem si šel sám sednout na jedno české pivko. Tak trochu z nostalgie…

Tomáš Satoranský si z vás dělá legraci, že jste si do Japonska zabalil celou domácnost. Proč se nechcete vracet s týmem domů?

Kdybych se vracel, musel bych pak v Japonsku na čtrnáct dní do karantény. Takhle bych se tomu mohl vyhnout a volný čas využít k cestování. Vzal jsem si asi čtyři tašky a stolní počítač.

Stolní?

Ano. Postavil jsem si ho během karantény. Je to taková moje hračička. Jsem blázen přes technologie a jednu velkou tašku jsem měl narvanou jenom elektronikou.