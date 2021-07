Vít Hlaváč, který pochází z městečka Libušín na Kladensku, si účast v Tokiu zajistilv březnu na Slovensku při Dudinské padesátce, kde dosáhl času 3:52:54 hodiny. Ten mu nakonec stačil, aby na OH postoupil na základě pořadí ve světovém rankingu.

„Klaplo to. Pak jsme trénink trochu pozměnili, abych se mohl představit v Poděbradech na dvacítce. Na další padesátku už nemělo cenu nastoupit. Za rok se jich nedá moc zvládnout, nejoptimálnější jsou tak tři,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý Hlaváč.

Zároveň potřeboval obrátit pozornost k studiu. „Čekaly mě státnice na bakalářském oboru, který jsem zdárně uzavřel,“ pochlubil se s tím, že v září bude pokračovat magisterským studiem biomedicínského inženýrství.

Příprava vysoko v horách

Potom člen A.C. TEPO Kladno strávil deset dní na vysokohorském soustředění v Melagu. Následně měl svěřenec trenéra Ivo Pitáka v domácích podmínkách volnější režim a v současnosti se se zkušenějším reprezentačním parťákem Lukášem Gdulou opět připravuje ve výhodných klimatických podmínkách italských Alp.

„To už je finální příprava na olympiádu. Trénujeme ve výšce asi 1850 metrů nad mořem. Je to znát, že máme kemp tak vysoko. Zpátky se vrátíme tři dny před odletem,“ vyprávěls tím, že směr Tokio naberou 26. července.

Pár dní pobude ve společnosti větší skupiny českých sportovců v Koči. Tam si bude hlavně zvykat na časový posun. Poslední červencový den by se měli chodci přemístit do Sappora, kde je proti Tokiu příznivější klima. Hlavně teploty by se neměly přehoupnout přes třicet stupňů.

Izolace v Sapporu

Realita letošní olympiády není moc jásavá. „Určitě nebude taková, jak jsem slýchal o předchozích, ale jsem rád, že se koná a že se mi tam podařilo dostat. Sounáležitost výpravy a fandění kolegům je pasé. Hrozně mě to mrzí, stejně jako zákaz vstupu fanoušků,“ krčil rameny.

„V podstatě budeme jen na tréninku, nebo zavření v pokoji. Šestého srpna přijde závod a za dva dny pofrčíme domů. Nedá se s tím nic dělat. Musíme to zvládnout včetně testů a měření teploty. Bohužel doba je teď taková,“ konstatoval.

V Sapporu se musí připravit na startovní čas v půl šesté ráno. „Přinese to chládek, ale později se stejně oteplí, takže tomu neunikneme. Možná bych raději závodil v Tokiu, abych aspoň poznal olympijskou vesnici, protože tu úplně mineme,“ litoval.

Pojede na dva rohlíky a džus?

Jak bude zvládat časný budíček? „Bude zvonit kolem čtvrté. Pokud tedy bude trať poblíž našeho hotelu. Kdyby byl potřeba nějaký čas na dojíždění, tak by se čas na vstávání musel ještě o něco posunout,“ líčil, co ho čeká.

„Budeme chodit dřív spát a na trénink vyrážet v podobnou dobu jako je start. Důležité bude se včas a správně nasnídat, abychom neměli na závod těžký žaludek. Režim si upravíme až v Sapporu a budeme si na to zvykat,“ pokračoval.

Co do sebe Vít Hlaváč dostane ve čtyři ráno? „Doma bych si dal jeden rohlík se šunkou a se sýrem, druhý s marmeládou a k tomu vypil džus. To před závody obvykle snídáme, ale těžko říct, co bude v hotelu k dispozici,“ vysvětloval.

Na olympiádě chce předvést pěkný výkon. „Vzhledem k významu akce a neznámým podmínkám, se chci dostat zdárně do cíle. Druhým přáním je slušný čas, navýsost bych byl spokojený, kdybych si vylepšil osobní rekord.“