"Pro nás je otázka, jak je možné, že se tohle stalo. Do dneška přesně nevíme, jak se stalo, že se na palubě ocitl nakažený člověk. S jistotou nevíme, kdo byl ten pacient nula," řekl Kejval českým novinářům v Tokiu. Jako první měl pozitivní test lékař Vlastimil Voráček bezprostředně po příletu. O den později následoval plážový volejbalista Ondřej Perušič, který pak mohl ještě společně s Davidem Schweinerem opožděně naskočit do olympijského turnaje.

Další nakažení - beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel - přišli o olympijskou účast úplně. Pozitivně testovaný byl také trenér plážových volejbalistek a manžel Slukové Simon Nausch. "Z pohledu sportovců jako takových je to obrovská tragédie. Kdekoliv jsem viděl rozpis plážového volejbalu, tak jsem to špatně snášel a bylo mi úplně špatně," řekl Kejval s tím, že samotní dotčení sportovci se museli cítit ještě hůř. "Začátek byl fakt tvrdý, těžký, krutý. On byl hlavně krutý pro ty sportovce," uznal i sportovní ředitel ČOV a šéf mise Martin Doktor.

Za organizaci leteckého speciálu do Tokia se ČOV stal terčem ostré kritiky. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser hovořil o možném podvodu v tom smyslu, že se údajně funkcionáři ČOV nechali po příletu poslat do karantény místo sportovců, kteří v letadle seděli poblíž lékaře Voráčka. Představitelé ČOV to odmítli. Ve vlastní vyšetřovací zprávě ale uznali, že se po celou dobu letu nedodržovala důsledně hygienická opatření jako nošení roušek. Neusser kritizoval vedení ČOV, že události vyšetřuje samo. Případ řeší i pražští hygienici. Při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. Podle médií je tímto cestujícím lékař Voráček.

Vedení české olympijské výpravy muselo řešit organizační záležitosti spojené s nařízením sebeizolace pro blízké kontakty pozitivně testovaných lidí. "Někdy to bylo doopravdy těžké. Když jsme měli ve vesnici osmnáct lidí, které jsme museli nakrmit, to nebyla žádná sranda. Neměli jsme pořádně místo na ubytování, protože jsme museli zajistit singl pokoje. S tím nám také nikdo nepomohl, i když jsme o to žádali. Sportovci vnímali i ty útoky z Česka od lidí, kteří toho místo, aby nám pomohli a zeptali se, jestli něco potřebujeme, tak na nás útočili," řekl Doktor.

První medaile českého týmu, o které se postarali vodní slalomář Lukáš Rohan a šermíř Alexander Choupenitch, otočily pozornost k českým sportovním úspěchům. Události v leteckém speciálu se ale budou řešit dál. "Už jenom proto, že za půl roku bude další olympiáda, kde se dá předpokládat, že ty parametry budou stejné, možná horší," řekl Kejval. Na úterní čtvrtou hodinu odpolední plánuje ČOV svolat do Prahy tiskovou konferenci k tomuto tématu.

Stále není úplně jasné, jaká budou koronavirová opatření za půl roku při zimních olympijských hrách v Pekingu. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) jedná s čínskými organizátory. Čína je stále uzavřena, všichni lidé, kteří tam chtějí pobývat, musejí po příletu do přísné třítýdenní karantény. Ve hře je reálně varianta, že to pro ZOH 2022 bude platit pro všechny, kteří nebudou naočkovaní proti koronaviru. "Není to jisté, ale je to jedna z reálných variant. Nevím, jestli si sportovec může dovolit tři neděle v detenci. Takže kdo nebude naočkovaný, tak se tam nepodívá," konstatoval Kejval, který má k jednáním blízko jako člen MOV.