Ke čtvrtému místu Perušiče se Schweinerem při rovnosti bodů s mexickým párem José Rubio, Josué Gaxiola odsoudila i přes výhru ve vzájemném duelu bilance míčů, kterou měli horší kvůli kontumaci prvního utkání. Do toho nemohli nastoupit vinou Perušičova pozitivního testu na koronavirus a jeho následné desetidenní izolace.

Po nečekané výhře Mexičanů nad dosud stoprocentními Lotyši Martinsem Plavinšem a Edgarsem Točsem potřebovali Češi v sobotu k postupu zvítězit a začali nadějně. Vyrovnaný první set ukončil sedmý zkažený servis turnajových dvojek z Ruska.

Do druhé sady vstoupili lépe Rusové, kteří se dostali až do čtyřbodového náskoku. Vítězové březnového turnaje Světového okruhu v Dauhá stáhli na 10:11, ale závěr patřil jednoznačně Krasilnikovovi se Stojanovským.

Perušičovo trápení

Úřadující světoví šampioni měli jasně navrch i v tie-breaku, v němž se několika skvělými zákroky v poli blýskl Krasilnikov. Naopak Perušič, na kterého směřovala většina ruských servisů, se v útoku trápil a nezvykle často kazil. Rusové české dvojici oplatili semifinálovou porážku z červnového čtyřhvězdičkového turnaje v Ostravě.

"Závěr je samozřejmě obrovské zklamání. Když vaše pětiletá práce takhle vezme za své během dvou týdnů, tak to samozřejmě hodně bolí. Jestli jde na tom vidět něco pozitivního, kromě tedy mého PCR testu, tak aspoň doufám, že se od toho odpíchneme do dalších turnajů," řekl Perušič.

Už 12. srpna mají startovat na mistrovství Evropy ve Vídni, zatím však netuší, kdy jim bude dovoleno odletět z Tokia.

"Pořád musíme být oddělení. Podle mě bychom se setkat měli v pondělí. A co se týče odletu, pořád nevím a rozhodně se teď do kupování letenek pouštět nebudu, protože by to mohla být další katastrofa," popsal Schweiner.

Perušič se Schweinerem obsadili při své premiéře pod pěti kruhy v konečném pořadí dělené 19. místo stejně jako jediný český ženský pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková. Ten do turnaje kvůli pozitivnímu testu Nausch Slukové vůbec nezasáhl.