To ale není jediná obnovená premiéra. Své o tom může vyprávět David Jelínek. Hráč Andorry natáhne přes hlavu reprezentační dres po šesti letech. Takže slovní spojení velký návrat je v tomto případě na místě.

V současném klubu už se stihl stát nejlepším střelcem historie a jeho palebnou sílu se rozhodl využít trenér Ginzburg pro olympijské hry. Přestože jejich vztahy nebyly v minulosti sluncem zalité, Jelínka povolal na týdenní přípravu před odletem do Tokia.

„V nároďáku jsem po dlouhé době a panuje v něm úžasná atmosféra. Navíc jsem se dostal na výjimečnou akci, i přesto, že v Tokiu nejsou diváci. Pořád je to ale olympiáda, takže se moc těším,“ vyznává se David Jelínek.

Zahájení si ujít nenechal

Stejně jako jeho spoluhráči nechyběl při slavnostním zahájení her. Olympijské rozjímání už ale musí jít stranou. Je čas přehodit výhybku a soustředit se na Írán.

„Je to pro nás úplně jiné. Když je člověk na jakémkoliv jiném turnaji, tak je tam jenom s dalšími basketbalisty. Tady potká všechny možné jiné sportovce. Problém v koncentraci ale nevidím. Připravili jsme se stejně jako za jakýchkoliv jiných situací.“

Klíčový zápas hned na úvod. Právě přes Írán by mohla vést česká cesta do čtvrtfinále. V dalších zápasech totiž čeká Lvy silná Francie a ultrasilné Spojené státy. Pro připomínku - do čtvrtfinále postupují z každé ze tří skupin dva nejlepší týmy a šestici doplní dva nejlepší celky z třetích příček.

„Když ten důležitý zápas přijde, tak je to vždycky stejné, a je jedno, jestli je to na začátku, nebo na konci turnaje. Jde hlavně o nás, abychom byli připravení, podávali výkony, jaké bychom chtěli, a dokázali se zkoncentrovat. Je to soupeř, se kterým se asi budeme prát přímo o postup. Když se nám podaří vyhrát, mohli bychom se mu přiblížit,“ přemítá Jelínek.

Čeští basketbalisté budou navíc s Íránem vůbec prvními týmy, mezi něž se vhodí úvodní rozskok celého olympijského turnaje.

„To si ani neuvědomujeme. Už ten samotný zápas na nás vytváří tlak a jestli je to první zápas turnaje, to pro nás nehraje zásadní roli,“ nevidí Jelínek problém v tom, že na jeho tým bude upřena zvýšená pozornost.

Ronen Ginzburg je známý tím, že bez ohledu na postupové možnosti ze skupiny nemění osvědčenou taktiku. Proč také? Vždyť kam přijede, sklízí s ní úspěchy.

„Chtěli bychom Íránce rozběhat a praktikovat hru, kterou kluci hrají už nějakou dobu. Vytvářet si volné pozice z rychlých protiútoků. Od toho se musíme odpíchnout dál,“ míní střelecké eso národního týmu.