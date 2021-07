Beachvolejbalista Ondřej Perušič je stále pozitivní na koronavirus. V pondělí s Davidem Schweinerem proti lotyšskému páru Martins Plavinš, Edgars Točs na olympijském turnaji nenastoupí. Hrozí jim, že do soutěže v Tokiu vůbec nezasáhnou. Podle aktuálních informací Perušič potřebuje pro ukončení izolace dva negativní testy.

Nákaza covidem-19 se u Perušiče prokázala minulou neděli. O den dříve přiletěl do Tokia ve speciálu, z jehož pasažérů byl už na letišti pozitivně testován lékař Vlastimil Voráček. Spekulovalo se, že by Perušičovi mohla být v případě negativního testu zkrácena izolace na sedm dní, takže by čeští hráči mohli stihnout hned začátek turnaje. Tato varianta ale dnes definitivně padla.