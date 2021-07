„Zároveň se ale cítím dobře, v tréninku mám pocit, že forma stoupá. Myslím, že jsem připravený na sto procent. Uvidíme, na co to bude stačit,“ pokračoval cyklista jezdící s podporou Dukly.

Nyní již pobývá v bublině areálu Izu MTB Course Tokyo 2020, kde se závod cross countryv pondělí 26. července pojede.

Rodák z Rokycan má za sebou dlouhou cestu. S vídeňským přestupem to až do dějiště cyklistických soutěží trvalo třiatřicet hodin.

„Bude to o dost jiná olympiáda, než jsem poznal. Bez diváků, restrikce jsou šílený, takže se nejvíc těším na samotný závod. Samozřejmě by bylo krásný mít medaili na krku,“ vykládal jezdec s přezdívkou Cimbál.

Česká výprava se ubytovala v cyklistické vesnici nedaleko závodiště, které se nachází nedaleko města Izu a do Tokia to je více než dvě hodiny jízdy autem. Ondřej Cink už má za sebou i první tréninky.

Nejdřív covid, pak výborné výsledky

Třicetiletý závodník začal olympijskou sezonou covidovým onemocněním a ještě dlouho nebyl úplně fit.

„Trvalo to měsíc, než jsem se mohl skutečně vrátit. Byl to běh na dlouhou trať. Naštěstí to dobře dopadlo,“ vzpomínal na neradostné období.

Pak se mu ale začalo dařit ve Světovém poháru. „V Albstadtu jsem skončil čtvrtý, a to bylo dobré znamení,“ líčil třicetiletý borec. Po dvou stříbrných příčkách mu v seriálu momentálně patří průběžné druhé místo a v Izu tak patří do okruhu favoritů.

„Prožívám zatím nejlepší sezonu, ovšem adeptů na medaili bude hodně,“ dodal závodník, který bude reprezentovat už na třetích hrách. Na dvou předchozích v Londýnu a Riu byl svědkem toho, jak jeho předchůdce Jaroslav Kulhavý přebírá olympijské medaile.

Zastoupí ho letos na pódiu Ondřej Cink?