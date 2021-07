„První je, že olympiáda je sen každého sportovce, každý by chtěl hrát, zúčastnit se, a to mě samozřejmě moc mrzí. Na druhou stranu v tomhle případě by měla dostat přednost ochrana zdraví. Nejen mého, ale hlavně všech ostatních sportovců a všech účastníků her a lidí, které bych mohl potenciálně ohrozit. To je v tuhle chvíli důležitější věc,“ řekl šestadvacetiletý volejbalista pro Český olympijský výbor.

„Nevidím to zatím jako konec světa a rozhodně to neberu nějak tragicky už jen proto, že pro mě osobně bylo daleko důležitější, že jsme se na olympiádu zvládli kvalifikovat a že jsem sám sobě dokázal, že na to mám. To bylo zdrojem největšího uspokojení.“

Uvědomuje si, že pokud s parťákem zasáhne do turnaje, nebude to účast podle představ. „Hrozí, že si buď nezahraju vůbec, nebo pro náš tým bude touhle situací turnaj zasažený. To je velká komplikace. Ale asi bych to nevyměnil za možnost se na olympiádu kvalifikovat. Mrzí mě, že ta situace nastala zejména vůči mému týmu, ať už vůči spoluhráči Davidovi nebo i trenérům a všem, kdo se na tom podíleli, protože do toho investovali spoustu energie a prostředků," pokračoval Perušič.

Česká dvojice přitom mohla pomýšlet na medaili - letos na jaře se blýskla na turnaji Světové série v Kataru, kde se radovala z triumfu.

„Ochrana zdraví by měla mít přednost. Kde jsem se nakazil a jak k tomu došlo, to by byly jen spekulace, to se asi nikdy nedozvíme. Hlavně doufám, že všichni ostatní sportovci a další členové olympijského týmu, nejen našeho, budou v pořádku a že hry proběhnou pokud možno co nejbezpečněji,“ dodal.

"Asi jsem udělal někde chybu"

Pozitivní test má i přesto, že absolvoval vakcinaci. „Chtěl bych zdůraznit, že můj případ – byl jsem naočkovaný a snažili jsme se dodržovat hygienické standardy – by neměl sloužit jako střelivo pro zastánce konspiračních teorií. Bohužel někde jsem asi udělal chybu a nakazil jsem se. Je to zejména moje zodpovědnost. A hlavně doufám, že jsem neohrozil někoho dalšího.“

Každopádně přijde o možnost zúčastnit se pátečního slavnostního zahájení. Nástupovou kolekci přesto nenechá jen v kufru. „Samozřejmě slibuju, že se obléknu aspoň symbolicky tady v karanténě. Můžu v něm pochodovat z jedné strany pokoje na druhou,“ bere Perušič situaci s nadhledem.