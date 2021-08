Hodně pracoval na boulderingu, který byl pro něj klíčový. V rychlosti patří k nejslabším, naopak v lezení na obtížnost atakuje nejvyšší příčky.

"Byl jsem si dobře vědom svých slabých stránek, které jsem se snažil zlepšit. Ušel jsem dlouhou cestu, ale bohužel když právě tohle pak rozhoduje, tak je to těžké. Jsem v tom sice už průměrný, ale nikdy to nebude moje silná stránka," narážel na klíčový druhý boulder, ve kterém nezvládl přeskok a následné chycení náročné na absolutní sílu.

Jedenáctinásobný medailista z mistrovství světa první šanci na zisk olympijské medaile nevyužil.

"Momentálně to bolí. Asi to bolí míň, než bych čekal. I z toho důvodu, že vím, že jsem za daných podmínek nemohl zalézt líp. Že to nevyšlo na medaili, je velké zklamání. Asi mám nějaké poučení do příště. Na druhou stranu, kdybych vůbec netrénoval, tak bych dopadl ale úplně, úplně stejně, což je asi úplně nejvíc frustrující," hořce se zasmál.

Cítil, že přijel dobře připravený a zvládl i tlak medailového očekávání. "Opravdu si myslím, že psychicky jsem neselhal ani náhodou. A z toho mám vlastně radost," řekl a na chvíli se zamyslel. "Asi bych si nikdy neřekl, že odsud budu odjíždět bez medaile, ale s pocitem, že jsem byl výborně připraven a že jsem zalezl na své maximum," dodal pak.

Olympijský formát mu nepřirostl k srdci a dnešní závod ho v tom utvrdil. "Myslím, že to potvrzuje to, že kombinace všech tří disciplín byla trošku blbost. Ještě si myslím, že fakt z hlediska stavěčů ty bouldery i z hlediska show hodně nevychytali. Naopak si myslím, že stavěči v obtížnosti připravili asi to, co připravit měli," hodnotil olympijskou premiéru sportovního lezení.

Vzhledem k násobení umístění závodníků v jednotlivých disciplínách jsou průběžné propočty hodně komplikované a situace se rychle může měnit. Rozložení sil ve finále navíc výrazně změnilo odstoupení zraněného Bassy Mawema, který jako specialista na rychlost měl vyhrát první disciplínu.

"To otevřelo cestu k prvnímu místu v rychlosti někomu, kdo není rychlostní specialista. Z finalistů mohl vyhrát úplně každý," poznamenal Ondra.

V rychlosti triumfoval pozdější olympijský šampion Alberto Ginés ze Španělska, který paradoxně nevylezl ani jeden boulder. Ve finále rychlosti mu pomohlo podklouznutí domácího favorita Tomoa Narasakiho, jenž rovněž skončil bez medaile.

"Čekal jsem, že to bude šílená kombinatorika, ale bylo to ještě asi pětkrát horší, než by si myslel kdokoliv z nás, kteří lezení rozumíme a umíme si spočítat různé scénáře. Bohužel to dokazuje nesmyslnost toho formátu. Ale byla to první olympiáda, nějak to dopadlo, i z pohledu divácké atraktivity to nebyla úplná tragédie a doufám, že jsme ukázali, že je lezení zajímavý sport a na olympiádu patří," řekl Ondra.

Za tři roky v Paříži se bude závodit jen v kombinaci boulderingu a obtížnosti, což pro Ondru dává z pohledu historie sportovního lezení větší smysl.

Právě tyto dvě disciplíny obvykle dělají stejní závodníci, specialisté na rychlost jsou samostatná skupina. Osmadvacetiletý český reprezentant chce být na OH 2024 u toho.

"Určitě, Paříž je můj další cíl," poznamenal. Teď má ale jiné plány. "Po dvou letech specifického tréninku na umělých stěnách kvůli olympijským hrám si určitě dám nějakou pauzu od závodění, od umělých stěn. Chci se dostat na skály," řekl.

A nehodlá otálet. "Já myslím, že se vrátím v sobotu, tak v neděli odpoledne by to nebylo špatné. Mám jít tedy v neděli na Olympijský festival, ale den je dlouhý," dodal.