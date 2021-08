Oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý v závěru tokijských her zacinkali stříbrnou a bronzovou medailí. To tady ještě nebylo. Mimochodem tím doslova zachránili tápající atletickou výpravu od blamáže a faktu, že by se vrátila bez medaile, rozšířili celkovou českou bilanci na jedenáct medailí a v neposlední řadě překvapili sami sebe.

V dosavadní sezoně totiž nic nenaznačovalo, že by mohli po finále slavit. Jenže se potvrdilo, že oštěp je parádní česká disciplína. A to navzdory kvalifikačnímu nezdaru žen, které měly vyšší ambice než muži a v případě Nikoly Ogrodníkové se mluvilo o medaili.

Od oštěpařů se tolik nečekalo, ovšem závodnicí Dukly si nechali to nejlepší na olympijské finále. Trojnásobný olympijský vítěz, světový rekordman a trenér Jan Železný prožíval na tribuně velkou euforii, i když ji tradičně navenek neprojevoval. Vadlejcha přivedl k největšímu úspěchu kariéry a Veselého také v minulosti dlouhé roky trénoval. Jejich medaile označil za megaúspěch.

Myslel, že už šanci nedostane

„Všechno vyšlo perfektně, nemohu říct jediné záporné slovo,“ radoval se prvně jmenovaný. „Je to hrozně zvláštní a vůbec to nejde uchopit. Šel jsem sem s čistým štítem, věděl jsem, že jsem víc udělat nemohl, a když to takhle všechno zapadne, je to skvělé,“ líčil třicetiletý rodák z Prahy.

Moravák z Hodonína, jemuž vždycky držela palce legendární Dana Zátopková, získal už druhý olympijský bronz. Jenže ten londýnský obdržel až po letech na Zlaté tretře kvůli pozdější dopingové diskvalifikaci soupeře.

„V tomhle je to kouzelné, že se něco takového stalo. Londýn jsem prožíval dost těžce, protože jsem byl favorit. Pak jsem si říkal, že nikdy už takovou šanci na medaili nebo na výhru mít nebudu,“ přiznal osmatřicetiletý závodník.

Sobotní tokijský večer se v několika aspektech podobal českému oštěpařskému galapředstavení na mistrovství světa 2017 v Londýně.

I tehdy česká družina báječně zazářila. Vadlejch rovněž slavil stříbro, bronz urval další chasník z Železného stáje Petr Frydrych. Veselý se však tenkrát do finále neprobil.

Ale vraťme se do Tokia. V úvodní sérii výrazně nakročil k triumfu Ind Neeraj Chopra (87,58 metru). Veselý si vzal slovo ve třetí sérii výkonem 85,44, což je jeho nejdelší hod od roku 2015. Vadlejch byl po třech pokusech pátý a byl na stříbrné příčce. Pátým hodem se ale skvěle vzchopil a oštěp poslal na metu 86,67.

„Když Víťa hodil daleko, vlilo mi to do žil obrovskou energii. Můj hod sice nebyl dobrý, ale letěl daleko, a to je zásadní. Všechno se sešlo, i když zlato nebylo daleko. Stříbro je ale skvělé. Má pro mě větší cenu než to z mistrovství světa v Londýně. V té sezoně jsem házel celou dobu daleko. Tady to bylo mnohem více vybojované,“ poznamenal.

Veselý byl šťastný, že si druhou olympijskou medaili mohl vychutnat přímo na stadionu a navíc s kamarádem. „Už vůbec se sem dostat bylo hodně těžké, jelikož jsem se pohyboval v rankingu na hraně. Přípravu jsem ale měl kvalitní. Hodně dávám na pocity a vyplácí se to,“ pokyvoval hlavou.

S Železným stále v kontaktu

„Bylo to mé čtvrté olympijské finále a v žádném jsem nehodil tak daleko. Když oštěp dolétl za 85 metrů, věděl jsem, že to bude dobré,“ vykouzlil ze své tváře málokdy vídaný úsměv, ale zároveň bylo zřejmé, že ho vavřín, s nímž už prakticky nikdo nepočítal, dojal.

„Po zbytek soutěže jsem se snažil krotit emoce. Je kouzelné, že se to stalo. Byl jsem naměkko.“

Po neúspěšné kvalifikaci na MS před čtyřmi roky se vydal vlastní cestou. „Hledal jsem nové věci a výzvy a došel jsem až sem. A pořád jsem se učil a vyvíjel,“ ohlížel se zpět, ale se Železným je stále v kontaktu.

„Jezdím s ním na kempy do Jihoafrické republiky, občas se mi podívá na techniku a tady se o mě staral,“ dodal oštěpař, který má kromě dvou olympijských bronzů ve sbírce titul mistra světa a z ME zlato a dvě stříbra.

Velice spokojený je Vadlejch, který se ujal role vlajkonoše české výpravy na závěrečném ceremoniálu.

„Před finále jsem měl letos nejvíc přes 82 metrů a zlepšil jsem se o čtyři metry.“