„Letos to bylo hodně překotný. Zažil jsem toho už docela dost, ale tohle byla fakt divočina. Připadal jsem si jako na horské dráze,“ vyprávěl veslař, který se prosadil jako člen dvojky „bez“ s Lukášem Helešicem.

Před třemi lety měli na MS v Plovdivu našlápnuto minimálně na finále. Tehdy ovládli celkové hodnocení světového poháru, ovšem šampionát se jim nepovedl.

Nebýt toho, že Helešic začátkem roku 2020 překvapivě ukončil kariéru, asi by posádka pokračovala dodnes. Jenže v pouhých třiadvaceti letech ho veslování netěšilo.

Pro Podrazila to byla rána. Směrem k tokijské olympiádě (tehdy ještě v původním termínu) považoval spojení s parťákem za perspektivní. Loni na jaře se pak z veslařských kruhů začaly šířit zprávy o horké novince. K osiřelému Podrazilovi trenér Milan Doleček posadil hvězdného Ondřeje Synka.

Pro pětinásobného mistra světa a trojnásobného olympijského medailistu to mělo znamenat nový impulz. Možná i proto, že se ve skifu začala mladší generace dotahovat na mazáky.

Synek z projektu odstoupil

Loňská covidová sezona proběhla bez mezinárodní konfrontace. Na letošním ME ale výsledek dvojskifu ukázal, že něco neklape. Synek z projektu s Podrazilem vystoupil, vrátil se na skif, aby záhy zjistil, že jeho zdravotní stav neumožňuje veslování na špičkové úrovni. Vzdal tak pátou olympijskou účast.

Podrazil byl v té době dole. „Napadlo mě, jestli není chyba ve mně, a říkal si, jestli už nejsem starej. Nakonec jsem se z toho oklepal.“

Osiřel už podruhé, ale ne nadlouho. Po ruce byl parťák Jan Cincibuch a členové nově sestaveného dvojskifu se rozhodli startovat v Lucernu. Češi dojeli druzí a na poslední chvíli se kvalifikovali do Tokia.

„Naštěstí nám to s Honzou začalo fungovat a po třech týdnech jsme si vyjeli olympiádu. Byl to malý zázrak,“ pokyvoval hlavou devětadvacetiletý Podrazil, jehož čeká třetí start pod pěti kruhy. O šest let mladší Cincibuch je nováčkem.

„Za špičkou jsme pozadu, ale doufám, že se na olympiádě budeme porovnávat s nejlepšími,“ líčil člen Dukly. „Původním cílem byly hry 2024 v Paříži. To, že jedeme do Tokia, je bonus.“

Přesto se nebojí promluvit o ambicích. „Bylo by pěkné zopakovat Rio. A kdyby se povedlo finále A, byli bychom spokojení,“ sdělil a prozradil, že do Tokia dostal vzkaz od Synka.

„Ondra říkal, že dlouhé roky držel veslařský prapor. Teď je prý na nás, abychom ho převzali.“