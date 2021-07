Po krátkém volnu už jsou zase spolu. S nadsázkou se dá říct, že čeští basketbalisté tráví v reprezentaci více času než s vlastními rodinami. I když jak se to vezme. Národní tým je pro nejlepší tuzemské hráče jedna velká famílie…

Čeští basketbalisté po senzačním dobytí kvalifikačního turnaje v kanadské Victorii museli změnit plány pro letní období. Žádné návraty do klubu a zahájení společné přípravy. Příprava se sice koná, ale na olympijské hry!

Na odpočinek sice měli pouze týden, ale únavu, která po roztahané sezoně a extrémně náročném programu v zámoří kumuluje, přebíjí obrovská euforie. Vždyť mužský basketbal se objeví pod pět kruhy po dlouhých jednačtyřiceti letech.

Mimochodem: reprezentanti nechtěli riskovat covidovou nákazu, a tak zrušili všechny dovolené. A do bubliny se uzavřeli i se svými nejbližšími.

Čtyři nové tváře

Trenér Ronen Ginzburg nominoval oproti kanadské misi další čtyři hráče. Největším překvapením je povolání Davida Jelínka, který léta platil za enfant terrible českého basketbalu. Jinými slovy jde o hráče se svou hlavou.

Kromě něj může doufat v olympijský start ještě nejmladší z klanu Janů Zídků, premiérovou pozvánku do nároďáku obdržel Jakub Tůma a po čtyřech letech se vrací Tomáš Kyzlink. Český tým už nemůže být silnější. Tedy kromě zraněných Martina Kříže, Vojtěcha Hrubana a Víta Krejčího.

„Udělali jsme to proto, abychom si byli jistí, že máme náhradu pro případ zranění, nemoci nebo výpadku z formy. Logicky jsme hledali to nejlepší, co v Česku nebo v zahraniční aktuálně máme. Teď budeme v přípravě v maximální síle a vyrovnáme se i s nucenými absencemi,“ konstatoval potěšeně reprezentační kouč Ginzburg.

Žádné přemlouvání

Příjmení Jelínek bylo v minulých letech často skloňováno v souvislosti s (ne)nominací. A nejen proto, že je synem nejlepšího střelce české ligy Josefa Jelínka.

„Získat Davidův souhlas těžké nebylo. Za poslední roky jsem s ním byl několikrát v kontaktu. Když jsme mu teď volali, po hodině se nám ozval zpátky s tím, že dorazí,“ vysvětluje trenér námluvy. Zdá se, že oba pro úspěch České republiky v Tokiu potlačili své ego.

„Co se stalo v minulosti, bylo součástí života profesionálního sportovce a trenéra. Objevily se situace, kdy kvůli nějakým problémům nemohl přijet, ať kvůli zranění, nebo náročné sezoně. Pokud jde o nějaké napětí mezi mnou a Davidem, často to byl skutečně jen dojem různých lidí,“ popírá Ginzburg vzájemné neshody.

Se svými svěřenci se připravuje pro změnu v pražské bublině, a to několikadenním soustředěním v hale Na Královce. A když v bublině, tak za zavřenými dveřmi. Basketbal si reprezentanti zpestří dnešním fasováním olympijské výbavy. První část výpravy pak nabere směr Japonsko v pondělí.