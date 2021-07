Plzeňským rodákem je ale pouze devětadvacetiletý puškař Hrčkulák, který se zúčastní své první olympiády. Účast v Tokiu si vystřílel na květnovém mistrovství Evropy v Osijeku, tedy za pět minut dvanáct. „Ano, bylo to doslova za pět minut dvanáct. Počítal jsem, že si nominaci vystřílí někdo jiný, ale věřil jsem v postup do finále, protože jsem na něj měl dostatečnou výkonnost,“ ohlédl se David Hrčkulák.

Co pro vás znamená účast na olympiádě?

Dost velké překvapení (smích). Sportovní střelbu dělám šestnáct let a v podstatě jsem s účastí na olympiádě už ani nepočítal. Navíc nominace na minulé hry mi utekla, takže motivace už byla slabší. Mám velkou radost, že se mi letos povedlo vystřílet si účastnické místo.

Jak blízko byla nominace na Olympijské hry v Riu 2016?

Těžko říct, protože tehdy jsme se rozstřelovali s Filipem Nepejchalem. Filip se ve vzduchové pušce dostal do finále Světového poháru a vyhrál. Takže jsem se musel dostat do finále ve své disciplíně v malorážce na 3x40 ran. Nepovedlo se, a proto jel na olympiádu Filip.

Co vás motivovalo do další práce?

Tým, který vznikl na Dukle. Filip Nepejchal s trenérem přešli z Olympu na Duklu, Petr Nymburský a další střelci tvoříme skupinu, která si vzájemně pomáhá. Jelikož jsem nejstarší, tak funguji jako mentor, a tudíž ze mě odpadly řekněme závodní starosti a tlak.

Pomohl vám roční odklad olympijských her?

Určitě. Byla to výhoda, protože letos jsem ve formě, v níž jsem ještě nikdy nebyl.

Je postup na olympiádu vaším největším úspěchem?

Ano. Moje maximum bylo 11. místo na Světovém poháru v Mnichově roku 2016. Jinak bývám kolem 20. místa.

V Tokiu vás čekají závody ve vzduchové pušce 60 ran (25. července) a smíšených dvojic. S jakými ambicemi letíte do Japonska?

V obou závodech chci postoupit do finále. Člověk musí vždy počítat s tím nejlepším.

Poletí s vámi trenér?

Pouze státní trenér, osobní ne. Pro mě to ovšem není komplikace, protože můj osobní kouč Matthew Emmons se mnou na závody příliš nejezdí. Během jeho aktivní kariéry jsme jezdili po Světových pohárech a mistrovstvích světa a Evropy. Jelikož také střílel, mohli jsme se pobavit jen před závodem a po něm.

Kvůli opatřením proti koronaviru budete mít speciální režim. Máte představu, jak se zabavíte?

Úplně ne. Máme výhodu, že oproti jiným sportovcům pojedeme rovnou do olympijské vesnice a nebudeme na hotelu. Zabavím se pravděpodobně cvičením, sledováním filmů a knížkou. Pokud bude možná procházka po parku, bude to fajn, ale nepředpokládám to.

Sportovci se budou muset obejít bez podpory diváků. Co to pro vás znamená?

Už jsem to zažil a není to nic dramatického. Ve finále je poznat, že lidi chybí, nefandí se a nikdo netleská.

Pomůže v tomto ohledu předepsané pouštění hudby?

Za hudbu jsem rád, protože je takovým rozptýlením, vytrhne mě z absolutního ticha.

Co byste si kromě medaile chtěl přivézt z Japonska?

Učaroval mi samurajský meč katana, ale to asi nebude v možnostech, si ji pořídit. Takže zatím nevím, protože takhle daleko jsem ještě nepřemýšlel. Předpokládám, že v olympijské vesnici bude čas hledat, co bych si přivezl.

V rozstřelu na Světovém poháru se o poslední místo na OH rozhodovalo mezi vašimi klubovými kamarády z Dukly Nymburským a Nepejchalem. Zatímco Jiří Přívratský z Olympu měl místo jisté. Jak jste se na to díval?

Skepticky. Měli se rozstřelovat všichni tři, nebo nikdo. Jirka je šikovný a střílí výborně, ale je stále mladý, věkem nepatří do kategorie mužů. Nicméně bylo to rozhodnutí trenérů a svazu, takže na to nechci nadávat.

Jaké jsou vztahy mezi střelci Dukly a Olympu?

Mezi sebou máme dobré vztahy. Jako malý stát nemůžeme mezi sebou válčit. Jsme kamarádi i s Jirkou Přívratským, kterého bereme mezi sebe. Je mladý, tak ať se zlepšuje. Trénujeme a řešíme střelbu společně. My nemáme problém, ale vidle do toho většinou hází trenéři.

Máte kamarády mezi střelci cizinci?

Já nejsem moc společenský (smích). Bavím se se Srbem, ale teď si nevzpomenu na jméno. Vídávám ho spoustu let a nejčastěji.

Jak dlouho se věnujete sportovní střelbě?

Od třinácti let. Dostal jsem se k ní náhodou. Chodil jsem na rybářský kroužek, a když tato etapa skončila, rodiče se zeptali, co bych rád dělal. Odpověděl jsem, že třeba střílel, takže se věci daly do pohybu. Jelikož můj strejda je bývalý pětibojař, tak přes trenéra pětibojařů, který funguje na střelnici v Lobzích, jsem se dostal do klubu SSK Dukla Plzeň.