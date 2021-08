Judista Lukáš Krpálek porazil ve finále olympijského turnaje ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tušišviliho a stal se dvojnásobným šampionem. "Pocity jsou nádherné, jen tak mi to všechno nedojde," řekl Krpálek se zlatou medailí na krku. Unavený po vyčerpávajících bojích si vyžádal k rozhovru v mix zóně židli.

Lukáš Krpálek s medailí - Letní olympijské hry Tokio 2020, 30. července 2021. Judo, nad 100 kg muži, finále | Foto: ČTK/AP

"Vždycky se říká, že vybojovat zlatou medaili na velké soutěži je těžké, ale obhájit to, že je ještě těžší. Pro mě to bylo umocněné tím, že jsem ještě změnil váhovou kategorii. Věděli jsme, že můžou být menší šance než v té nižší váhové kategorii. Ale pro mě bylo nesmírnou motivací to zkusit. Tohle se nikomu nepovedlo, což mě hnalo v tom všem dopředu. I dneska jsem na to myslel celý den, že kdyby se to povedlo, bylo by to něco nádherného. Teď tu sedíme a ono se to povedlo, takže je to něco úžasného. Nevím, jestli mi to všechno dojde. Je to krásný," řekl Krpálek.