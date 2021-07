„Hlavně se těším, že budu zase šermovat. Když jsem se v dubnu kvalifikoval na olympiádu, jako první jsem si řekl: Super, aspoň vím, na co se mám připravovat. Další turnaj je totiž až v říjnu,“ poznamenal sedmadvacetiletý šermíř, jehož čekají druhé olympijské hry v kariéře.

Alexander Choupenitch

narozen: 2. května 1994 v Brně

disciplína: fleret

klub: Sokol Brno I

olympijský start: 26. července

úspěchy: stříbro na juniorském mistrovství světa v roce 2014, zlato na juniorském mistrovství Evropy v roce 2014, bronz na mistrovství Evropy v roce 2018

Už vás pohltila olympijská atmosféra?

Už na mě trochu dýchla, protože jsem už nafasoval olympijské oblečení, všude jsou znaky Czech Team, dostali jsme i příručku pro účastníky, vyzvedl jsem si už i akreditaci.

Jak se cítíte?

Nervozita zatím nepřichází, řeším své tréninky a spíš se těším. Všechno je ve zdravé míře, není to ulítlé na žádnou stranu, že bych se bál, nebo naopak extra přemotivovaně těšil,“ řekl brněnský rodák.

Už jste si olympijskou kolekci pořádně vyzkoušel?

Ve středu večer jsem teprve přijel domů, ale jsou tam super věci. Myslím, že oproti Riu tam je vidět velký posun.

V čem je takový rozdíl?

Hlavně materiálově a co se funkčnosti týká. Taky design se mi hodně líbí. Všude je japonsky napsané Czech Republic, proto třeba i dobrovolníci v Tokiu budou okamžitě vědět, odkud jsme. To je strašně super.

Kdy vyrážíte na cestu?

Do Tokia odlétám 19. července, ale jedu v neděli ještě na týden na soustředění. Pořád pokračujeme v tréninkovém programu.

V čem budou letošní olympijské hry pro vás jiné než v Riu?

Doufám, že pro mě se budou lišit hlavně v šermířském turnaji, že tam předvedu výkony, jaké si přeji. Skrz covid to bude samozřejmě jiné, ale myslím, že za rok a půl už jsme se s tím naučili už žít a bereme veškeré testování a opatření normálně.

V olympijské vesnici se ale budete řídit přísnými pravidly…

Že nebudeme moct nikam jít, mi osobně nevadí. Jedu tam fakt dělat svou práci, navíc v Tokiu už jsem párkrát byl a měl jsem tam dobré sushi. Kdyby šlo o mou první olympiádu, asi mě to mrzí, ale takhle už situaci beru trochu s nadhledem.

Na poslední olympiádě jste skončil v prvním zápase. Jaké jsou teď vaše ambice?

Chci tam předvést co nejlepší šerm a uvidím, jak to dopadne. Budu rád, když se mi tam povede ukázat všechno, co jsem natrénoval a k čemu jsem svou přípravu směřoval. Konkrétní výsledek ale ze mě nedostanete, mám nějaké sny, ale nechci o nich mluvit.

Od olympijské kvalifikace před třemi měsíci jste nezávodil. Je to problém?

Určitě je to zvláštní, protože za rok a půl jsme měli jeden velký mezinárodní závod a jeden kvalifikační. Bylo jich fakt málo a situace je zvláštní v tom, že nikdo neví, jak je kdo připravený. Jezdíme samozřejmě na soustředění, šermoval jsem s některýma lidmi na kempu, ale to není stejné. Tohle se nikdy ještě nestalo a v tomhle bude olympijský turnaj hodně zvláštní.

Když se tak dlouho nezávodilo, budou pro vás soupeři hůř čitelní?

Přípravu jsem pojal tak, že se soustředím spíš na sebe a ne na soupeře. S trenérem jsme samozřejmě probírali možnosti, s kým můžu jít a zaznamenávám, co který soupeř dělá nejčastěji a jaké jsou jeho typické akce. Důležité pro mě ale je, abych se cítil dobře fyzicky i psychicky a byl dobře připravený.