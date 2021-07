Roman Šebrle (zlato, Atény 2004)

Vícebojař Roman Šebrle.Zdroj: ČTK

Do tehdy rozsluněných Atén přicestoval Roman Šebrle s jediným cílem: dosáhnout na olympijské zlato. V jeho vitríně úspěchů byste našli snad úplně všechno, avšak nejcennější vavřín jeho sportovní kariéry mu nebyl přán. Bylo to teď, nebo nikdy. V Řecku byl jednoznačným favoritem, o výhru se mohl připravit jen vlastní chybou. Ale to se nestalo. Do desetiboje vložil úplně vše, žádnou disciplínu nepodcenil a zaslouženě dokráčel pro zlatou medaili.

„Byl jsem hrozně nervózní, ale vidina olympijské medaile mě donutila neudělat jedinou chybu,“ přiznal po závodu šťastný Šebrle. A Česko se opět obléklo do zlaté barvy. Rodák z Lanškrouna ovládl stadion v Aténách a zachránil tak příjemnou tradici vítězství na každé olympiádě. Neuvěřitelně vyčerpávající závod stál za to. Až do předposlední disciplíny ztrácel, ale hod oštěpem otočil všechny vržené karty a poslal Šebrleho do čela. Ve finiši padl k zemi a z posledních sil přijímal všudypřítomné gratulace. Oslava? Polibek od manželky a panák na hotelovém pokoji.