„Šel jsem sem s čistým štítem, věděl jsem, že jsem víc udělat nemohl, a když to takhle všechno zapadne a povede se to, je to skvělé,“ radoval se stříbrný Vadlech.

Finále začal nejlépe pozdější vítěz Čopra z Indie, který zvítězil už v kvalifikaci. Ve druhé sérii si vedení upevnil hodem dlouhým 87,58 metru. Třetím pokusem dlouhým 85,44 metru se k němu přiblížil Veselý, mistr světa z roku 2013, který tak daleko nehodil posledních pět let. Potřeboval se zachránit v soutěži, protože byl pod hranicí užšího finále.

„To mě asi vybičovalo. Že jsem si říkal, že takhle to skončit by mě mrzelo. Chtěl bych si užít všech šest pokusů. Objevila se ve mně nějaká energie. Pořád jsem měl nějakou představu, že mě to má kopnout. Že ta levačka má být natvrdo a ať mě to kopne. Vlastně jsem trošku bojoval s během. A vyšlo to," popisoval nakonec bronzový pokus.

I Vadlejch si zapsal nejlepší výkon roku. V páté sérii hodil 86,67 metru a získal stříbro stejně jako na mistrovství světa před čtyřmi lety. „Všechno vyšlo perfektně, nemohu říct jediné záporné slovo. Je to hrozně zvláštní, v hlavě se mi teď motá asi tisíc myšlenek a vůbec to nejde uchopit,“ líčil.

Veselý si ve svém čtvrtém olympijském finále zopakoval devět let starý bronz z Londýna, který však získal až poté, co byl Ukrajinec Oleksandr Pjatnycja diskvalifikován za doping. „V tomhle je to to kouzelné, že se něco takového stalo. Já jsem ten Londýn prožíval dost těžce, protože tam jsem byl favorit. Pak jsem si říkal, že nikdy už takovou šanci na medaili nebo na výhru mít nebudu,“ poznamenal osmatřicetiletý závodník.

Největší favorit, německý mistr světa z roku 2017 Johannes Vetter neprohrál osmnáctkrát v řadě, za poslední dva roky je jediný, kdo hází přes 90 metrů a ohrožuje světový rekord Jana Železného. Ale finále mu nevyšlo, skončil devátý s výkonem 82,52 metru. „Upřímně mě to mrzelo, když jsem ho viděl odcházet, to bylo emotivní. Opravdu ho to dneska setnulo. Myslím, že budou muset trochu zapracovat na hlavě, protože s letošňákem 96 metrů nemít medaili a nebýt ani v osmičce, nic moc,“ komentoval jeho selhání Vadlejch.

Ten se bezprostředně po převzetí medaile dozvěděl, že bude vlajkonošem výpravy na závěrečném ceremoniálu. „Je to obrovská čest. Nečekal jsem to a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Před dneškem jsem měl všechno nastavené směrem k závodu, nic jiného jsem neřešil,“ poznamenal.

Veselý si nebyl jistý, jestli je kvůli opatřením slavnostní zakončení přístupné sportovcům. „Nevím, jestli se tam dá jít. Kuba jde jako vlajkonoš, ať si to užije, to je velká pocta. Když se tam bude dát jít, tak asi půjdu. Já jsem si v pátek změnil letenku až na devátého, protože se mi nechtělo jet po finále v neděli ráno. Odcházeli bychom v pět z vesnice, což by byl masakr. Člověk by nespal a byl bych nesmírně unavený, tak jsem si to posunul a využiju to,“ řekl.