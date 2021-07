Vzpomínky na Rio: Čest zachránili bronzoví tenisté, voda a fenomenální Krpálek

Velká očekávání, ne příliš lichotivý výsledek. Česká olympijská výprava má z minulých her v brazilském Riu smíšené pocity. Žádné přílišné jásání, ale ani nutnost kritiky. Avšak co se počtu medailí týče, tak šlo o nejhorší výsledek v historii. Malou náplastí bylo naopak vykopání bronzového naleziště, o to největší se postarali tenisté. Naopak velkým hrdinou se stal judista Lukáš Krpálek.

Judista Lukáš Krpálek se raduje ze zlaté medaile na olympijských hrách v Riu. | Foto: ČTK/AP/Markus Schreiber