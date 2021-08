Vyhrát zlato ve dvou různých disciplínách na jedné olympiádě? Nic není nemožné, jak na zimních hrách v Pchjongčchangu dokázala lyžařka/snowboardistka Ester Ledecká a nesmazatelně se tak zapsala do sportovní historie.

Brzy může mít neméně pozoruhodnou následovnici. Společnou mají vášeň pro jízdu na prknech všeho druhu a nezměrnou odhodlanost i odvahu kráčet vlastní cestou. Najdeme ale i dost rozdílů – vždyť Sky Brownové je teprve třináct let.

Mladičká Britka (její otec je Angličan, matka Japonka a ona sama pendluje mezi Japonskem a USA) získala na letní olympiádě v Tokiu bronz v soutěži skateboardistek (disciplína park). Kromě „prkýnka“ na kolečkách se se stejným zápalem věnuje i surfingu a v obou sportech by ráda startovala – a ideálně vyhrála – na hrách v Paříži za tři roky.

„Je to na ní. To jí bude šestnáct a už teď je dost těžké ji ovlivňovat,“ pokrčil s úsměvem rameny její otec Stu. Sama Sky má prý jasno. „Po olympiádě se chystám surfovat co nejvíc. Rozhodně chci uspět a dostat se do Paříže,“ prohlásila nejmladší britská medailistka všech dob.

Má štěstí, že je naživu

Problémem může být to, že pořadatelé olympiády 2024 zjevně nepočítali s tím, že by někdo mohl závodit jak v surfingu, tak na skateboardu. Soutěž na mořských vlnách se má konat na Tahiti, tedy asi 16 tisíc kilometrů od Paříže. Zřejmě by tak vznikl zapeklitý logistický oříšek.

Pro Brownovou jde ale jen o prkotinu. Překonala už horší věci – před rokem po drsném pádu z rampy utrpěla zlomeninu lebeční kosti i levé ruky a poranila si i plíce. „Má štěstí, že je naživu,“ poznamenal její otec.

Rodiče se – pochopitelně – pokoušeli dcerku od dalšího riskování odradit (sami ji přitom před lety ke skateboardingu přivedli), o tom ale Sky nechtěla ani slyšet. „Vrátím se ještě silnější a odolnější,“ vzkázala rovnou z nemocnice.

Ve třinácti letech je profesionálkou, která vydělala podle odhadů přes pět milionů dolarů. Už v deseti si jí pro sponzorské účely vyhlédla firma Nike, další sponzoři se postupně přidávali.

Do školy stíhá chodit jen dvakrát týdně, většinou se učí online. Kromě rodičů nikdy neměla trenéra na skateboarding, většinu triků se učí z videí na Youtube a poslední dobou se k tomu čím dál víc věnuje surfování. Miluje i tanec, v němž se učastnila i televizní show.

„Vážně doufám, že inspiruju další mladé holky. Když věříte sami v sebe, můžete dokázat cokoli. A já v sebe sama věřím,“ řekla Brownová.

Přes své svěží mládí v Tokiu závodila hlavně se svými vrstevnicemi. Pro zajímavost: medailistkám v disciplíně park bylo 19, 12 a 13 let, v disciplíně street to bylo 13, 13 a 16 let… Japonky celkem získaly čtyři cenné kovy ze šesti (včetně dvojnásobného zlata). Inu, sport budoucnosti.