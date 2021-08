Kdo jiný by to měl být? Fenomenální Jamajčan Usain Bolt je po skvělé kariéře už trojnásobným tatínkem.

Kontroverzní veterán Justin Gatlin si ve finále americké kvalifikace v Eugene zranil stehno a už se na dráhu nejspíš nevrátí. Jeho krajan a úřadující mistr světa Christian Coleman, který byl považovaný za nástupce obou gigantů, pyká za zmeškané dopingové testy.

Ve prospěch Bromella hovoří mnohé. Jednak ovládl nesmírně náročný americký šampionát. Časem 9,77 na 100 metrů vládne letošním tabulkám a zároveň je sedmým nejrychlejším mužem v historii.

Musel zvládnout cestu do pekel a zpět

Navíc není žádným nováčkem. Na kontě má světový juniorský rekord, na MS 2015 v Pekingu skončil na stovce třetí za Boltem a Gatlinem, o rok později se stal v Portlandu halovým mistrem světa na 60 metrů, běžel i finále OH v Riu.

„Vyhrávám spíš tak trochu nečekaně,“ prohlásil Bromell. „Musel jsem zvládnout cestu dopekel a zpět,“ vzpomenul rodák z floridského St. Petersburgu na neradostné dětství, během něhož poznal chudobu a násilí. „Moje matka musela chodit na noční dvanáctihodinnéhosměny, abychom si udrželi střechu nad hlavou,“ ohlížel se zpět.

Jako dítě se potýkal s bolavými koleny a kyčli. Později ho postihla řada zranění. Kariéru mu před pěti lety přerušily operace paty a achilovky. Možná mu ale prospělo, že v posledních letech ze zdravotních důvodů tolik nezávodil a energii si schoval pro Tokio.

„Víc než kterýkoli jiný sportovec jsem se od dětství setkával s názory lékařů, že už nikdy nebudu běhat rychle. Jenže vždycky jsem se dokázal zase vrátit. Slyšel jsem to od nich častokrát, ale pokaždé jsem byl zpátky a nakonec je z toho čas 9,77,“ popisoval svůj boj.

Je jako Ferrari nebo Lamborghini

Je přesvědčený, že zranění hodně souvisí se stravou. „Na univerzitě nám trenér říkal, že jsme jako nadupané auťáky. A do Ferrari nebo Lamborghini se nedá lít levný benzín,“vyprávěl. „Proto svůj organismus nesmím zahlcovat nekvalitním jídlem. Už nejím vepřové maso a ani mořské plody,“ poznamenal Bromell.

Slavný Bolt se o něm nedávno vyjádřil, že je pro něj favoritem olympiády. „Má talent a dál dokazuje, jak je dobrý. Zvlášť poté, jak těžkými zraněními si prošel. Těším se, až ho uvidím na olympiádě,“ hlásil dvojnásobný světový rekordman.

Bromell se jeho slova příliš nekomentoval. „Mám rád Usaina i jeho prohlášení. Před Tokiem jsem pokorný, ale zároveň hladový po úspěchu. Nicméně respektuji všechny soupeře.“

Šestadvacetiletý sprinter má asi nejvyšší ambice, bývalé hvězdy však moc nepřipomíná. Proti kolohnátovi Boltovi a urostlému Gatlinovi vypadá se svými 175 centimetry spíš jako střízlík. Ale nenechme se mýlit. Pokud se nestane něco nepředvídaného, v Tokiu bude těžko hledat sobě rovného.

„Tahle olympiáda je pro mě důležitá, ale ne tak jako pro ostatní sportovce. Zlatá medaile by byla určitě ohromným úspěchem, ale jde mi spíš o to, aby lidé pochopili, že jsem byl kousek ode dna, ale nevzdal jsem to. Snažím se dokázat mladým lidem na celém světě, že se dá všechno zvládnout, když člověk nepřestane bojovat,“ vzkázal své poselství.