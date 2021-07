Zkušený „televizák“ se pod pěti kruhy objevil poprvé jako reportér v Sarajevu na zimních hrách v roce 1984. Od Barcelony 1992 je v pozici tzv. team leadera. Od té doby se pochopitelně neposunuly jen sportovní výkony.

„I televizní přenosy prošly velkou změnou. Kdysi jsme se jen snažili zprostředkovat realitu. Existovala časomíra a jakási možnost opakování. Ale teď jsou přenosy naprosto sofistikované. To, co bude přicházet z Tokia, by mělo být smrští novinek digitální éry, která změní některé způsoby snímání,“ upozorňuje osmašedesátiletý vedoucí zahraničních operací ČT Sport.

Divák bude vtažen do děje i emocí

V Tokiu se stane standardem zvýšené rozlišení obrazu ultra HD, které slibuje zkvalitnění barev. Černá bude černější a bílá bělejší. „Pro mě je důležitější zprostředkování sportovního výkonu. Divák bude vtažen do děje disciplíny a do emocí, které závodník prožívá,“ dodává Drbohlav.

Mimořádným zážitkem má být třeba sportovní lezení. „Režisér bude nabízet signál na základě digitální projekce ze stěny, přičemž bude detailně vidět, kde došlo k chybě a ukončení olympijského snu,“ pokračuje.

Olympijské studio s experty připravila Československá televize poprvé při hrách v Soulu 1988. A Vladimír Drbohlav byl jeho zakladatelem a prvním průvodcem, jelikož tenkrát do Koreje neodcestoval.

„Seděl jsem v takovém kamrlíku vedle režie. Snažil jsem se přinášet informace mimo přenos a propojit čas do začátku následujícího. Měl jsem k ruce dva studenty, kteří mi běhali pro dálnopisné zprávy. To je v dnešní době těžko představitelné. K tomu se pak podařilo přidat telefonáty s trenéry, kteří neodjeli s výpravou,“ vzpomíná.

„Dokonce jsme druhý týden do studia jako hosty pozvali pár bývalých slavných sportovců. Jednalo se ale o naprostou improvizaci. Od roku 1992 se v dalších olympijských cyklech pokračovalo ve zdokonalování. Zásadní změna přišla v roce 2012. To se po dohodě s Českým olympijským výborem podařilo studio vybudovat přímo v Českém domě v Londýně.“

Redukovat musely i velmoci

Pro Tokio bylo všechno domluvené a objednané. Jenže ze známých koronavirových důvodů nevznikl Český dům, a tak není ani tradiční studio. „Pokusíme se ho nahradit,“ slibuje olympijský matador.

Štáb ČT bude pracovat nejen kvůli pandemii v menším počtu než na předchozích hrách.

„Určité komentátorské pozice jsme omezovali už při základní objednávce. V některých případech budou komentovat i reportéři. Redukovat ale musely všechny země včetně sportovních velmocí, někdy se objeví na místě necelá třetina původního obsazení.“

Olympiáda se bude kvůli sublicenčním právům vysílat jen na programu ČT sport.

„Výjimečně můžeme zařadit další přenos na internet. Ale jen v okamžiku, kdy by ve stejnou chvíli bojovali o medaili souběžně dva čeští reprezentanti. Za celé hry to může nastat jen ve třech případech. Kéž by se to stalo, ale bohužel to asi moc nevyužijeme,“ míní Drbohlav.

„Zaměříme se hlavně na starty českých olympioniků. Může tak dojít k situaci, kdy kvůli našemu závodníkovi v jiném sportu přerušíme třeba plavecký nebo atletický blok. Myslím, že je to z diváckého hlediska pochopitelné, ale každému se to líbit nemusí,“ říká ze svých bohatých zkušeností.

S původními příspěvky to bude složitější. „Reportérský štáb s kameramanem má v restriktivním režimu naplánovaný program, který schvalují Japonci s dlouhodobým předstihem. Nebude tak například možné, aby ráno vyrazil na vodní slalom, pak na judo, po něm na atletiku a večer ještě stíhal zápas basketbalistů. Většinou se dostane na jedno místo, výjimečně na dvě,“ krčí rameny.

Přesto se prý diváci mohou těšit na mimořádné televizní zážitky z hlediska ztvárnění soutěží

„V Tokiu odstartuje nová digitální éra. Zároveň věřím, že sportovci jsou po odkladu her doslova nadržení a budou předvádět mimořádné výkony. To je vidět třeba na světových rekordech v atletice,“ podotýká.

Show před prázdnými tribunami

Program slavnostního zahájení se pětkrát měnil. „Minimalizují se vzájemné kontakty účinkujících. Větší prostor má být dán nástupu národů, i když bude omezen počet olympioniků i funkcionářů. Zahájení bez diváků si ale moc představit nedokážu. Bude to čistě televizní show před prázdnými tribunami.“

Součástí hygienických omezení jsou pochopitelně roušky. „Původně jsme v nich měli komentovat. Ta představa byla hodně skličující. Pět bych jich ve čtyřicetistupňovém dusnu proprskal a nebylo by mě pořádně slyšet. Později se to upravilo tak, že až se zapojím do vysílání, mohu roušku sundat a po odpojení zase nasadit. Ta vyhlášení se ale často mění. Tři dny před zahájením se máme dozvědět poslední a snad definitivní modifikaci,“ usmívá se.

Za roky strávené na olympiádách zažil Drbohlav spoustu příhod, ale i přešlapů a omylů. Nejraději si připomíná pozitivní okamžiky a české úspěchy.

„Komentoval jsem oštěpařská vítězství Honzy Železného. Úplný zázrak bylo hokejové zlato z Nagana a pak lyžařský triumf Ester Ledecké v Pchjongčchangu. Nezapomenu, jak najednou za námi přiběhli Američani a křičeli, že těsně před Ester ukončili přenos a potřebují zprostředkovat tu zlatou jízdu.“

Hodně se připomínají krásné tokijské hry před sedmapadesáti lety.

„Za normálních okolností by to bylo i nyní stejně skvělé jako ve čtyřiašedesátém, jenže je všechno jinak. Japonci jsou ochotní akceptovat sportovce, hůř jsou na tom novináři. V Tokiu vznikají občanské aktivity, které sledují, jestli si někdo sundá náustek. Když to zjistí, nafotí dotyčného, snímek umístí na sociální sítě a z toho je malér.“

Mimochodem, i Drbohlavovi je jasné, že hry bez diváků a ve stínu koronaviru přicházejí o nezapomenutelnou kulisu. Zmizí báječná olympijská atmosféra, která každého nabíjela.

„Covid zkrátka poznamená historii olympijského hnutí. Těžko říct, jak to bude vypadat v Pekingu. Snad se jedinečný náboj zase vrátí za tři roky v Paříži,“ přeje si držitel Ceny Oty Pavla.