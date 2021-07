Ale vezměme to popořadě. Rodačka z Plánice toho musela hodně zkousnout. Sport dnes třiatřicetiletou vytrvalkyni vždycky bavil. Ještě před tím, než zakotvila mezi běžci, si jich pár vyzkoušela, ale žádnému se nemohla věnovat naplno.

Svého času současně s denním studiem na FTVS pracovala v Klatovech jako záchranářka. V Praze si vyzkoušela, jaké je to stát do rána za barem, být zdravotní sestrou nasoukromé dermatologické klinice nebo si přivydělávat jako au pair. Vedle toho získalai licenci na fitness trenérku…

Ovšem Marcela se posléze v běhání našla. Nyní je profesionální atletkou a olympioničkou. „Trvalo to pár let, než jsem se dostala tam, kde dneska jsem,“ přemítá.

Když se víc pustila do tréninku, zprvu o žádném šampionátu či olympiádě ani na okamžik nezauvažovala. Byla vlastně běhající hobík. Jenže pak se jí povedlo dokončit mistrovství ČR v rámci Pražského mezinárodního maratonu na druhé příčce. Ozvali se trenéři a slyšela, že když se srovná a omezí další aktivity, přijdou lepší výsledky.

Žádné Tokio, ale chladnější ostrov Hokkaidó

Poprvé dala o sobě vědět na zmíněném MS 2019 v Dauhá. Jako naprosto neznámá maratonkyně vydržela na rozdíl od řady afrických favoritek v extrémním nočním vedru doslova pekelné podmínky a skončila dvacátá.

„Doufám, že nic podobného v Sapporu nezažiju. Extrémy mě sice lákají, ale určitě je záměrně nevyhledávám,“ culí se dlouhovlasá duklačka, která místo uzavřené olympijské vesnice zažije tradiční hotelovou bublinu.

Atletické disciplíny mimo dráhu (maratony a chůze) se totiž neuskuteční v rozpáleném Tokiu, ale v hlavním městě severního ostrova Hokkaidó. „Mělo by tam být oproti japonské metropoli o deset stupňů chladněji, takže to odhaduji na nějakých pětadvacet.“

O trase maratonu má určité povědomí. „Není to úplná placka, profil je trochu zvlněný. Může se tam odehrát cokoliv. Osobní rekord z toho asi nebude, ale budu ráda, když v cíli padnu k zemi a budu vědět, že jsem na trati nechala všechny síly,“ vypráví.

Domluva mezi krajankami? Žádná nebude

Do Tokia odcestuje 26. července. Tři dny stráví v aklimatizačním kempu v Koči a potom se už přesune do Sappora, které bylo dějištěm zimní olympiády v roce 1972.

Olympijský maraton poběží v českém tílku také tuzemská rekordmanka Eva Vrabcová Nývltová a Tereza Hrochová. Není však příliš reálné, že by si trio mohlo při závodě nějak vypomoct.

„To ne. O žádné domluvě nevím a pochybuju, že by byla v plánu. Ještě tak v nějaké kvalifikaci, kdy by se jednalo o plnění limitu, ale na olympiádě…? Bude to závod. Každá budeme mít svou taktiku a každá poběžíme za svý. Pochybuji, že by mi holky předem řekly, jak to chtějí odběhnout,“ kroutí hlavou.

„Sama také nebudu odkrývat karty. Ještě mám před sebou měsíc tréninku. Bereme to hodně komplexně. Kromě běhání také posiluju a jezdím na kole. Taktika se určí až podle toho, jak se povede závěrečná příprava v Livignu,“ uzavírá.