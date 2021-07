Cinkne po pondělním stříbru Lukáše Rohana další česká medaile ve vodním slalomu? V tradiční tuzemské disciplíně by ráda uspěla i Kateřina Minařík Kudějová, kterou dnes čeká semifinále (a doufejme, že i finále) kajakářek. Snad závod nezkomplikuje hrozící bouře.

V nedělní kvalifikaci Minařík Kudějová nechybovala a zajela šestý čas. Snaží se nenechat se rozhodit vzpomínkami na Rio před pěti lety, kde jako mistryně světa a jedna z hlavních favoritek skončila až desátá. „Snažím se uklidnit a v závodě myslet jen na tu chvíli. Na na to, co bylo předtím nebo bude potom,“ řekla zkušená kajakářka.

Vondroušová proti japonské superstar

Do akce dnes jde český tenista Tomáš Macháč a také tři jeho krajanky. Jako první už v 4.00 našeho času Barbora Krejčíková, která se utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Karolína Plíšková změří síly s Italkou Camilou Giorgiovou a Markétu Vondroušovou čeká ve třetím kole singlu japonská hvězda a jedna z tváří her Naomi Ósakaová.

„Když jí to jde, krásně se na ni dívá,“ ocenila Vondroušová tenisové kouzlo čtyřnásobné grandslamové vítězky. „Je to skvělá hráčka, pro mě to bude nová zkušenost. Půjdu si to užít, ale chci vyhrát jako v každém zápase,“ dodala předloňská finalistka Roland Garros.

Seemanová se porve o finále

Plavkyně Barbora Seemanová se dnes pokusí vybojovat postup do finále na kraulařské dvoustovce, na což by ovšem potřebovala výkon na úrovni jejího nedávného českého rekordu. V pondělní rozplavbě za ním zaostala o 11 setin. Semifinále polohovky na 200 metrů čeká Kristýnu Horskou.

Kvůli vedru startovaly už před půlnocí našeho času triatlonistky včetně Venduly Frintové a Petry Kuříkové. V 8.00 se na trať vydají bikerky s českou reprezentantkou Jitkou Čábelickou.