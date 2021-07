Málokdo čekal, že jako poslední česká tenistka vydrží v pavouku olympijské dvouhry právě Markéta Vondroušová. Účast ve čtvrtfinále si zajistila skvělým úterním výkonem proti světové dvojce Naomi Ósakaové. Ve středu jí přibližně v 5.30 našeho času čeká Španělka Paula Badosaová.

„Je to krásné,“ pochvalovala si Vondroušová, finalistka předloňského Roland Garros. Už jen jedna výhra ji dělí od bojů o medaile. Při vyrovnanosti ženského tenisu a značném výskytu překvapivých výsledků v Tokiu je hra o zlato a další cenné kovy nebývale otevřená.

Deblistky proti Bartyové

Čtvrtfinále čtyřhry dnes čeká na první nasazený pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Jejich soupeřky? Australanky Strom Sandersová a především světová (singlová) jednička Ashleigh Bartyová, která chce po nečekaném vyřazení ve dvouhře získat medaili alespoň takto.

„Očekávám těžký zápas. Obě jsou dobrý, i Sandersová je nepříjemná levačka. Budeme se snažit co nejméně si to komplikovat,“ řekla Siniaková, jejíž parťačka Krejčíková včera jen horko těžko sbírala síly po prohře s Belindou Bencicovou v singlu.

Velký den pro české plavání

Dalším vrcholem středečního dění je z tuzemského pohledu finále plavkyň na kraulařské dvoustovce (začíná už po 3.40 našeho času). Do něj se totiž díky vylepšení vlastního českého rekordu probojovala Barbora Seemanová coby nejrychlejší Evropanka.

„Byl to můj sen. Ať to dopadne jakkoliv, budu fakt spokojená,“ povídala jednadvacetiletá Seemanová, která je první českou plavkyní v olympijském finále od roku 2000, kdy se to podařilo Danielu Málkovi v Sydney.

Pozor na Francii

Basketbalový tým čeká od 14.00 druhý duel na turnaji. Tomáš Satoranský a spol. po úvodní výhře nad Íránem tentokrát vyzvou Francii, která už v Tokiu dokázala porazit obhájce zlata Američany. Vítěz zápas bude mít prakticky jistý postup do čtvrtfinále.

„Francie má velmi dobrý tým, který se už dlouhá léta dostává mezi poslední čtyři mužstva na evropských i světových šampionátech. Bude záležet na tom, jak se semkneme, možná bude potřeba i trocha štěstí. Myslím ale, že je tam větší šance než proti USA,“ uzavřel křídelník David Jelínek.

Ve vodním slalomu jde do akce kajakář Jiří Prskavec, jehož čeká kvalifikace. To platí i pro kanoistku Terezu Fišerovou. O postup z kvalifikace trapu budou usilovat střelci David Kostelecký (vítěz z Pekingu 2008 je na svých šestých hrách) a Jiří Lipták. Začínají také soutěže judistů, cyklisty čeká časovka.