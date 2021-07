Jméno Vilém Goppold z Lobsdorfu dnes už něco řekne jen málokomu. Pozapomenutý šermíř a držitel dvou bronzových medailí z olympiády v Londýně v roce 1908 vystoupil z šera sportovních dějin v souvislosti s pondělním (rovněž bronzovým) úspěchem fleretisty Alexandera Choupenitche v Tokiu.

„Já o něm vím, zrovna včera jsem to trenérovi říkal. A on na to, že je čas s tím něco udělat,“ okomentoval Choupenitch skutečnost, že trvalo dlouhých 113 let, než Česko získalo cenný kov pod olympijskými kruhy.

? A to jsou ony! ?



? Do dnešního dne poslední olympijská medaile pro Česko ze šermu z Londýna 1908, kterou vybojoval Vilém Goppold.



? 26. července 2021 Alexander Choupenitch ukončil na hrách v Tokiu 113 let dlouhé čekání na další olympijský kov ze šermu. pic.twitter.com/dl74BwB3A1 — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 26, 2021

Mezi oběma pány by se daly najít spojitosti. Kromě volby sportu třeba nečesky znějící jména: v Choupenitchově případě je to jeho běloruským původem, Goppoldova rodina zase (údajně) pocházela z Německa. On sám byl ovšem zapáleným českým vlastencem a když později – za 2. světové války – jeho syn přijal německé občanství, přerušil s ním styky.

Jinak je ale pochopitelně víc rozdílů. Na začátku 20. století byl šerm rozšířeným sportem, kterému se kromě šlechty věnovali i intelektuálové a bohatší měšťanstvo. V dnešním Česku jde o spíš okrajovou disciplínu, byť to se teď možná změní.

Sport i umění

„Jsem přesvědčený, že šerm dnes může české sportovní kultuře přinést mnoho potřebného,“ řekl Choupenitch před několika lety pro projekt Bez frází.

„Při pohledu na profíka máte dojem, že jde o jednoduchou věc, ale stačí si vzít zbraň do ruky a zjistíte, že jde o umění a vystihnutí ideální chvíle, kdy nejednáte rychle ani pomalu, ale včas. Ideální průběh vypadá jako tekoucí voda, která se při zásahu změní v led. Když do šermu proniknete, zjistíte, že do sebe všechno zapadá,“ líčil poeticky.

Tato slova by dost možná podepsal i Goppold z Lobsdorfu, podle některých zdrojů potomek šlechtického rodu, podle jiných vzdor honosně znějícímu jménu jen (ne)obyčejný pražský úředník, který zemřel v roce 1943 ve starobinci.

Za jeho časů se olympiádám ještě nevěnovalo tolik pozornosti, také se nejednalo o tak okázale monstrózní akce. Ještě žil a působil zakladatel moderního olympismu Pierre de Coubertin, jehož gentlemanskému pojetí sportu šerm dokonale vyhovoval.

Nebylo by od věci, kdyby trocha gentlemanství občerstvila i české sportovní prostředí. Po pondělním tažení Alexandera Choupenitche už není třeba hledat inspiraci jen v dávných časech Rakouska-Uherska…