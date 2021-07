„Bohužel se nám ani přes veškerá opatření, která k současné době patří, tato situace nevyhnula. Každopádněvšichni ostatní členové týmu měli negativní testy a všichni sportovci jsou v pořádku v olympijské vesnici,“ uvedl v tiskové zprávě Českého olympijského výboru šéf výpravy Martin Doktor.

Nakažený člen realizačního štábu prý neměl žádné příznaky. „Před cestou absolvoval dva povinné PCR testy v rozmezí 96 hodin před odletem s negativním výsledkem, které jsou podmínkou vstupu do Japonska, a to dokonce ve dvou různých laboratořích. Bezpříznakovému onemocnění odpovídají také hodnoty provedeného PCR testu,“ vysvětlil Jiří Neumann, šéflékař českých olympioniků.

Člen týmu s pozitivním nálezem je momentálně v izolaci, stejně jako několik možných blízkých kontaktů z letadla.

Akce kulový blesk

V pátečním speciálu se do Tokia vydali například plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, jejich kolegyně Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová, sportovní gymnastka Aneta Holasová či šermíř Jakub Jurka. Kvůli koronavirovým omezením letos většina reprezentantů cestuje na hry po vlastní ose.

„Jak teď bude vše probíhat dál, to intenzivně řešíme,“ řekl Doktor. „Během dvou hodin jsme zvládli akci kulový blesk a pro všechny sportovce a členy doprovodu z letadla, kteří přicestovali do vesnice, jsme připravili individuální pokoje. Do společných prostor v apartmánech jim přidáme i speciální čističky vzduchu,“ popsal s tím, že tréninkové aktivity sportovců ohrožené nejsou.

Olympijská vesnice hlásí první případ



Už před českým členem výpravy byl během soboty potvrzen první případ nákazy koronavirem v olympijské vesnici. Podle pořadatelů jde o o osobu ze zahraničí, zapojenou do organizace her.



Podle šéfa Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha se ukazuje, že nařízená opatření fungují. „Od 1. do 16. července přicestovalo asi 15 tisíc lidí, všichni byli po příletu testováni a pozitivních bylo patnáct. To je velmi nízká míra 0,1 procenta. Každý byl hned izolován a nepředstavuje žádné nebezpeční pro ostatní,“ uvedl Bach.