Kdo může za lazaret v Tokiu? Babiš nechápe, Kejval bude vyšetřovat vlastní lidi

Emoce stoupají. Přibývající nakažení sportovci české výpravy na olympiádě v Tokiu budí vášně nejen ve světě sportu. Je to vcelku logické: jak je totiž možné, že při všech přísných opatřeních se ještě před zahájením her objevují nové případy? A kdo za to může?

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval | Foto: ČTK