Stane se boháčem. Před českou dvojicí ovládl předposlední den tokijské olympiády soutěž oštěpařů Neeraj Chopra. Pro druhou nejlidnatější zemi se jedná o ohromnou událost. Vybojoval totiž premiérové olympijské zlato v atletice a první od roku 2008, kdy v Pekingu triumfoval indický střelec Abhinav Bindra.

Zleva stříbrný oštěpař Jakub Vadlejch z Česka, Níradž Čopra z Indie a Vítězslav Veselý z Česka na stupních vítězů. | Foto: ČTK

„Je to neuvěřitelné, co se mi povedlo. Je to pro mě a mou zemi veliký okamžik. Po kvalifikaci jsem tušil, že mohu skončit vysoko, ale nenapadlo mě, že bych mohl získat nejcennější medaili,“ prohlásil Chopra po závodě, ale to ještě netušil, co jeho zlatá medaile způsobí.