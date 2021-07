Přihořívá, přihořívá a…nehoří. Takové byly poslední měsíce českého badmintonisty z Českého Těšína, který nadcházejícím olympijským hrám v Tokiu doslova ťukal na dveře. Chybělo opravdu málo a jméno Mendrek se mohlo opět objevit pod pěti kruhy.

Toužil slavně napodobit svého úspěšného otce Tomasze, jenž se v roce 1992 stal historicky prvním českým badmintonistou na olympijských hrách. Na svůj trumf si však bude muset ještě počkat.

„S tátou jsme to spolu probírali. Sám ví, jak náročné je v této době se vůbec kvalifikovat na OH, nedej bože uhrát nějaký výsledek v asijské konkurenci,“ prozradil pětadvacetiletý talent.

A to je další věc. Asijský kontinent je v tomto „tichém“ sportu jasným hegemonem, což automaticky znamená menší šanci pro evropské hráče. A rovněž pro Mendreka.

V pozici náhradníka

Suma sumárum, kvalifikovat se v dnešní době do hlavní soutěže olympijského turnaje je pro českého hráče téměř nemožné. Ale ne úplně. Tento kluk si šel za svým. Hlava nehlava. Adam Mendrek předvedl šňůru několika dobrých turnajů, které jej vynesly až do pozice náhradníka.

„Opravdu nechybělo mnoho. Stačilo zahrát z těch celkových 21 turnajů někde o pár kol více a mohlo to klapnout. Ta hranice mezi postupujícími a nepostupujícími je velmi tenká,“ řekl. Jenže tentokrát stál na té druhé a zároveň nešťastné straně barikády. Konečná.

Ve sportech jako je badminton vzhlížíte zejména k účasti pod pěti kruhy. Není divu, i badminton patří mezi sporty bojující o větší prestiž a uznání ze strany olympijského výboru. A právě Mendrek je jedním z těch, kteří svými výkony posunují kvalitu v Česku na vyšší mety.

„Český badminton se aktuálně nachází v generační obměně, kdy pevně věřím, že za pár let dosáhneme toho, že vznikne konkurence navzájem se tlačící k lepším mezinárodním výsledkům,“ myslí si rodák ze severu Moravy.

Zejména ocenil vznik nového a zároveň prvního Národního centra pro badminton v Plzni. Za kým tento projekt jde? Jistě vzpomenete bývalého manžela biatlonistky Gabriely Soukalové Petra Koukala. Ano, toho chlapíka, který nejenže reprezentoval české barvy na olympiádách, ale rovněž Mendreka motivoval v průběhu přípravy.

Cestoval i po Asii

Do té doby se však pětadvacetiletý badmintonista domácímu prostředí vyhýbal. Ne, že by zdejší prostředí neuznával, ale zkrátka tu nebyly takové podmínky pro jeho intenzivní trénink. A tak už od mládí cestoval po Asii, vyzkoušel štaci v Polsku a posledně také v Německu, kde dodnes hraje tamější extraligu.

„Zkušenost v německém národním centru pro mě byla takovým milníkem kariéry, kdy jsem dva roky trénoval s nejlepšími hráči v Evropě a díky tomu se dostal i do Bundesligy,“ vzpomíná Mendrek.

Tak jak mu do karet hrála příprava po boku šampionů, tak mu naopak klacky pod nohy hodila řádící pandemie a rušící se turnaje. Žádné zápasy, jen pouhé čekání na zázrak. No zkrátka rutinní problémy každého profíka. A i to se podepsalo na neúspěšné kvalifikaci na OH.

Ale Mendrek se nevzdává. Olympiáda je jen jedna a on ví, že času je ještě stále dost.

„Jistě to neovlivní mou badmintonovou budoucnost. Už jsem se zapojil do nové přípravy a jede se dál. I neúspěchy jsou součástí cesty, na kterou jsem se vydal,“ zakončil sebevědomě s úsměvem.

V Tokiu je to nyní samé opatření, start českých sportovců je navíc v ohrožení. Možná i Mendrek časem ocení motto - všude dobře, doma nejlíp.