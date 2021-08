Tažení Lukáše Krpálka za medailí začalo v osmifinále výhrou nad Džavádem Mahdžúbem. Ten startoval na své třetí olympiádě, tentokrát ale ne pod vlajkou rodného Íránu, ale jako člen týmu uprchlíků. Mistr Asie z roku 2013 totiž po hrách v Riu emigroval do Kanady a tři roky nemohl nastoupit ve velké soutěži.

„Být dnes uprchlíkem je velmi těžké. Nezačínáte znovu od nuly, ale od minus deseti. U profesionálních sportovců je to ještě těžší,“ řekl judista, která na hrách v Londýně nenastoupil k zápasu proti soupeři z Izraele. Oficiálně ze zdravotních důvodů, každý ale věděl, že šlo především o tlak ze strany íránských funkcionářů.

Ostatně už před olympiádou v roce 2012 prohlásil tehdejší íránský ministr sportu Abbásí: „Nenastupovat proti sionistickým sportovcům slouží íránskému lidu a jeho reprezentantům ke cti.“ V takové atmosféře se na skutečné přání dotyčných sportovců příliš nehledí.

29 uprchlíků dostalo olympijskou šanci

I proto se Mahdžúb nakonec nakonec rozhodl emigrovat, i když musel obětovat několik let své zápasnické kariéry a ve své vlasti dnes platí za zrádce. „Dnes to byl můj první zápas od roku 2018. Jsem rád, že tu vůbec můžu být a že můžu jít na tatami. Je to má třetí olympiáda,“ povídal spokojeně po porážce od Krpálka.

Uprchlický tým poprvé startoval na minulých hrách v Riu, v Tokiu se ale výrazně rozšířil (z deseti na 29 členů). Je složen ze sportovců původně ze Sýrii, Konga, Jižního Súdánu, Venezuely, Íránu, Afghánistánu, Eritrey a Kamerunu. Hned pět z nich jsou judisté.

„Je skvělé, že nás Mezinárodní olympijský výbor takhle podporuje. Jde o dobrý projekt pro všechny uprchlíky, kteří kvůli válce a politickým konfliktům nemohou trénovat ve své vlasti,“ řekl Mahdžúb.

S Krpálkem se zná, prali se spolu už dvakrát v minulosti. „Je to hrdina, olympijský vítěz. Vím, že je ve své zemi hrdinou. Lidé ho milují. Přeju mu to nejlepší,“ chválil svého přemožitele. Respektem neskrblil ani Krpálek. „Má obrovskou sílu, měl jsem z něj velký respekt,“ prohlásil český judista o Mahdžúbovi.