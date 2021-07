Žádné nedodělky, ale japonská čistota a dokonalost. Olympijská vesnice v Tokiu je připravena přivítat sportovce z celého světa, včetně české výpravy. Ta má zázemí v budově číslo 6 - včetně klubovny či ordinací ve druhém patře a k tomu apartmány v dalších třech podlažích s výhledem na moře.

„Už máme kompletně vyzdobené zázemí se společnými prostory, kde se sportovci budou moci dívat na televizní přenosy, ale třeba si i zahrát šipky. Anebo stolní tenis na kartonovém stole, který jsme vybrali vzhledem k tomu, že ze stejného materiálu jsou postele. V kuchyňce samozřejmě nechybí kávovar,“ popisuje šéf výpravy Martin Doktor.

Nanočističky i respirátory

Olympiáda probíhá v době koronavirové a je to znát na každém kroku. Všude jsou k vidění speciální nanočističky vzduchu, ordinace jsou plné roušek, respirátorů a dezinfekce. Při vstupu do areálu se každému měří teplota, všichni účastníci musí denně zadat svůj zdravotní stav do mobilní aplikace a zároveň odevzdávají vzorek slin pro antigenní testy.

Češi to mají ze své ubikace jen kousek do dvoupodlažní hlavní jídelny, poblíž je i poliklinika, fitness centrum a dopravní uzel. O transport se starají nevelká "vozítka", z nichž některá mají autonomní řízení. Neschází ani dřevěná „Village Plaza“ s poštou, bankou či kadeřnictvím.