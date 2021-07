Tento článek je součástí mimořádné redakční přílohy k olympiádě v Tokiu. Šestnáctistránkový magazín nazvaný Olympijský deník najdete v sobotním vydání Deníku, součástí jsou rozhovory, zajímavosti, speciální program včetně magnetů her.

SOBOTA 24. 7.

Magnet dne – tenis

Začínáme! Tenis pod pěti kruhy je vždy zajímavý jak pro fanoušky, tak pro sázkaře. Důvod: hráči nastupují s rozdílnými ambicemi, někteří jsou více, někteří méně motivováni. Budete držet palce Novaku Djokovičovi, který jako jediný z absolutní špičky neřekl olympiádě ne? Nebo zůstanete u českých žen? První utkání jsou v plánu v sobotu, turnaj skončí příští víkend. K medaili je zapotřebí porazit pět soupeřů. Mimochodem, hraje se na tvrdém povrchu.

NEDĚLE 25. 7.

Magnet dne – basketbal

Připravte si kafe. V neděli brzy ráno (tři hodiny po půlnoci) vstoupí na olympijskou palubovku čeští basketbalisté. Poprvé v historii samostatné země. Parta kolem Tomáše Satoranského vyzve Írán a zápas jako takový může probíhat ve zvláštní atmosféře. Pokud třeba kouč soupeře nepodá ruku Ronenu Ginzburgovi, českému trenérovi z Izraele, nedivte se. Írán totiž židovský stát neuznává.

PONDĚLÍ 26. 7.

Magnet dne – horská kola

2012: zlato, 2016: bronz. Vždy slavil Jaroslav Kulhavý. A co letos? Závodu na horských kolech se v Tokiu účastní Ondřej Cink, jenž docela sebevědomě vyhlásil: „Nechci být do desítky. Sním o medaili.“ Pojede se stranou Tokia, v oblasti Izu. Organizátoři slíbili ikonický výhled na sopku Fudži, což je zajímavé pro diváka, ale cyklisty spíš zajímají překážky na trati.

ÚTERÝ 27. 7.

Magnet dne – plavání

Jestliže jste o víkendu ignorovali závody v bazénu, v noci na úterý už dejte plavání na první místo. Důvod? Barbora Seemanová. Evropská šampionka by měla bojovat o finále na kraulařské dvoustovce. „Je to můj cíl,“ řekla v Tokiu. Pokud uspěje, napodobí Daniela Málka a jeho úspěch v Sydney (žádný další český olympionik už mezi elitní osmičku neprošel).

STŘEDA 28. 7.

Magnet dne – ragby

Milovníci netradičních sportů by měli zpozornět. V sedmičkovém ragby se rozehrají bitvy o konečné umístění, tedy i o medaile. Povinně by se na zápas měli podívat fotbalisté. Třeba by zjistili, proč jsou někdy tak kritizováni (za simulace, zbabělost apod.). Favorit? Jihoafrická republika, jejíž hvězdy však těsně před začátkem turnaje musely týden trpět v karanténě.

ČTVRTEK 29. 7.

Magnet dne – judo

Obři na scéně. A mezi nimi i Lukáš Krpálek. Ve čtvrtek rozhodně sledujte dění na tatami, kde si to rozdají judisté s váhou nad 100 kilogramů. Pro méně znalé pár slovíček: ippon je vítězný chvat, jusei gači znamená vítězství převahou, šido je napomínání. A maličkost: i jedna porážka v průběhu turnaje nemusí znamenat vyřazení. Z oprav může vést cesta k bronzu.

PÁTEK 30. 7.

Magnet dne – vodní slalom

Cink, cink, tady se čeká medaile. Páteční dopoledne (start 9.00) bude ve znamení divoké vody, kajakářů a Jiřího Prskavce. Obhájce bronzové medaile z Ria je nyní v Tokiu největším favoritem. Vládne světovému žebříčku, na jaře měl skvělou formu. A ambice neskrývá. Po tréninku na místě dal rozhovor Deníku, kde mimo jiné prozradil: „Kanál se změnil k lepšímu. Trať je stabilní, těžká a jiná než na předchozích hrách.“ Využije toho?

SOBOTA 31. 7.

Magnet dne – gymnastika

Co takhle akrobacie? Zvláště ženy budou poslední červencový den hledat ovladač, aby se podívaly na kousky nejlepších trampolínistů. Jejich kousky berou dech… A netřeba brzy vstávat, mužské finále je na programu dopoledne. Mimochodem, Američané v této disciplíně ještě nezískali medaili!

NEDĚLE 1. 8.

Magnet dne – atletika

Milovníci běhu mají jasno. V neděli po obědě neplánují výlet, úklid nebo luštění křížovky. Tenhle čas je totiž vyhrazen královské disciplíně, sprintu na sto metrů. Celý svět čeká na to, kdo usedne na trůn. Usain Bolt skončil, vyhrát chce Trayvon Bromell. Američan ještě nemá velké zlato, ale od června drží nejlepší čas sezony – předvedl sedmý nejlepší výkon historie (9,77 sekundy).

PONDĚLÍ 2. 8.

Magnet dne – jezdectví

Leckdo může být překvapený, ale v jezdectví soutěží muži a ženy dohromady. Jsou si rovni. A právě na úvod druhého týdne dojde v Tokiu na finále disciplíny nazvané všestrannost. Češi tady mají dvě želízka. Jedním z nich je Miroslav Trunda, jenž musel kvůli olympiádě zavřít svou praxi – veterinární ordinaci.

ÚTERÝ 3. 8.

Magnet dne – kanoistika

Nový areál „Sea forest waterway“, který vznikl na umělém ostrově, otevřel brány rychlostním kanoistům. Mezi aspiranty na medaili by neměl chybět Josef Dostál, 203 cm vysoký a 111 kilogramů vážící kajakář. Pojede kilometr. Důležitá poznámka: v pondělí neponocujte, finále je na programu v úterý brzy ráno (krátce po páté hodině).

STŘEDA 4. 8.

Magnet dne – skateboarding

Sport mladých má pod pěti kruhy premiéru. Češi sice na olympiádě chybějí, ale nebylo by od věci se podívat, co za triky vlastně ti nejlepší na světě předvádějí. Ve středu ráno pojedou ženy v kategorii park. A proč je to takový hit? Za Velkou Británii pojede dívka, které bylo právě třináct let. Nominaci na olympiádu okomentovala sama Sky Brownová jedním slovem: „Šílenost.“

ČTVRTEK 5. 8.

Magnet dne – lezení

Kam doleze Adam Ondra? Sportovní lezec, tak dominantní v posledních letech, má jedinečnou šanci stát se prvním olympijským vítězem svého sportu. Obětoval tomu vše, doma trénoval na vlastní stěně… Pozitivní zpráva: nemusíte vstávat, sportovní lezení má „výkop“ v 10.30 českého času, medailové vyvrcholení přijde odpoledne.

PÁTEK 6. 8.

Magnet dne – beachvolejbal

Bikiny, písek, olympiáda. Těžko v tuto chvíli odhadovat, kdo se objeví ve finále turnaje v beachvolejbalu. Přesto je jasné, že se na to těší spousta diváků. Muži pravidelně oceňují nejen um, ale i půvab žen pod sítí. V téhle souvislosti je nutné zmínit jednu maličkost: od roku 2016 je na olympiádě možné nastoupit klidně v teplákové soupravě, jako to v Riu učinily Egypťanky. Ovšem v tokijském vedru si to asi každý dvakrát rozmyslí.

SOBOTA 7. 8.

Magnet dne – kanoistika

Na speciálním kanálu v moři je znovu šance na českou medaili. Pokud ho nesfoukne vítr v rozjížďce (při čtvrtfinále, semifinále…), měl by kanoista Martin Fuksa na kilometrové distanci zvednout ruce nad hlavu. Pozor, už brzy ráno. Sympaťákovi z Nymburka budou (jen z pohledu fanoušků) dýchat na záda atleti – v sobotu jdou do akce oštěpaři, je maraton žen…

NEDĚLE 8. 8.

Magnet dne – zakončení

Těžko odhadnout, co Japonci vymyslí na závěr olympiády. Za normální situace by slavnostní zakončení bylo grandiózní, ale co všechny ty restrikce? Jisté je, že štafetu letních her převezme Paříž, která už na tento den přichystala svou první show: nad rozzářenou Eiffelovkou se proženou akrobatická letadla.