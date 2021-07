Narodil se v Tokiu, tamtéž studoval na univerzitě. A po zkušenostech z Ameriky, Británie či Francie se objevil v Česku. "Věděl jsem, kam jdu. Pamatuju si Nagano," řekl 61letý manažer, který zápolí s češtinou. Přesto se na zaměstnance snaží mluvit anglicky co nejméně.

Začala olympiáda, největší sportovní událost na světě. Jaký význam má pro Japonce?

Olympiáda je vždy důležitou událostí pro každého, zejména pro město nebo národ, který má organizaci na starosti. U nás jsou hry už počtvrté v historii.

Ano, poprvé mělo Tokio tu čest v roce 1964, kdy zářila paní Věra Čáslavská. Tehdy jste to ale ještě nemohl vnímat, byly vám čtyři roky…

Ale i tak na to mám jednu vzpomínku. Tehdy začal jezdit první vysokorychlostní vlak z Tokia do Ósaky a moje babička jela do Ósaky, kde v té době žila moje rodina.

A další hry už jste vnímal víc?

Tak před Sapporem 1972 naše rodina koupila náš první barevný televizor. Bylo to hlavně kvůli sledování slavného japonského skokana na lyžích. A rok 1998 a Nagano, tam jsem byl osobně.

Tak to jste musel zaznamenat triumf českých hokejistů, že?

Prozradím, že jsem při semifinále s Kanadou seděl za brankou. Pamatuji si úžasného brankáře, Dominika Haška. Říkal jsem si, jak je možné zastavit všechny útoky a střely Kanady, včetně penaltového rozstřelu…

Byl jste i na hokeji v Česku?

Asi před dvěma lety jsem v Praze navštívil extraligový zápas Sparty Praha a oproti mé první hokejové zkušenosti to byl úplně jiný zážitek než v Naganu.

Jak jste tady na tom s jazykem, písmem? Co vás nejvíce překvapilo?

Musím být upřímný, je to velmi obtížné. Já i moje žena se pořád učíme, já dosáhl úrovně B1, ale je velmi těžké mluvit a vyslovovat některá slova, například obsahující „ř“. Také poslech je velmi obtížný. Už jsem navštívil mnoho míst v zemi a některé dialekty jsou ještě více matoucí. V posledních několika letech se však snažím přednášet své projevy všem zaměstnancům Toyoty v češtině (úsměv).

Pojďme zpět ke olympiádě. Najdete sport, ve kterém jsou Češi stejně dobří jako Japonci?

V poslední době existuje velmi dobré srovnání u ženského tenisu. Pokud je však váš fedcupový tým v plné síle, není možné proti českému týmu zvítězit, protože máte špičkové hráčky ve dvouhře i čtyřhře. Podobný je i fotbal, na Euru si teď český tým vedl velice dobře.

U vás hodně letí baseball, že?

Baseball je celkově nejpopulárnější, ale hlavně mladší generace fandí fotbalu.

Pokud byste měl doporučit japonského sportovce, kterého v Tokiu sledovat, kdo by to byl?

To je velmi obtížné předvídat, budu fandit všem sportovcům, fair play a skvělým sportovním výkonům. V Japonsku budeme silní v plavání, zápase, gymnastice a judu. Ale v judu musíme být velmi opatrní, pokud jde o Lukáše Krpálka, byť mu samozřejmě držím palce.

Kolik si myslíte, že Japonci získají zlatých medailí?

Víte, o tomhle my tolik nemluvíme. Ani u nás není tak běžné sázení. Ale doufám, že sportovci, kteří se tak usilovně snažili dosáhnout olympiády a paralympiády, podají co nejlepší výkon.

Co jsem zaznamenal, jeden český paralympionik vás bude za pár týdnů hodně zajímat.

Ano, podpořili jsme Adama Peška, mladého muže, před dvěma lety. Tehdy měl před sebou dlouhou cestu, aby se kvalifikoval na paralympiádu. Nakonec uspěl, a může si tak uskutečnit svůj sen v disciplíně boccia.

Všiml jsem si, že organizátoři v Tokiu vsadili na technické inovace, z nichž některé souvisejí i s Toyotou. Kdy dorazí do Evropy minibusy s vlastním pohonem?

Mnoho nových technologií již v Evropě existuje. Jedním z dobrých příkladů jsou vodíkové vozy Toyota Mirai nebo vodíkové autobusy. Již mnoho automobilů je vybaveno spoustou senzory a asistenty podporujících jízdu nejen z pohledu bezpečnosti. Podívejte na autonomní technologie pro parkování.

Thomas Bach, šéf Mezinárodního olympijského výboru, uvedl, že se jedná o nejlépe připravenou olympiádu v historii. To musí být pro Japonce kompliment, že?

Japonsko bylo připraveno v dostatečném předstihu, aby poskytlo maximální pohodlí a pohostinnost všem účastníkům olympijských a paralympijských her i sportovním fanouškům. Jen ti fanoušci teď chybějí. Ale k té otázce: je samozřejmě velmi hezké to slyšet a jsme hrdí na to, že můžeme opět uspořádat takovou akci, stejně jako předchozí tři.

Na druhou stranu, část veřejnosti není z olympiády kvůli koronaviru zrovna nadšená. Jaké novinky máte z Japonska o samotné atmosféře?

Musím přiznat, že o atmosféře nemám moc informací, protože jsem za poslední dva roky v Japonskou nebyl, ale co vnímám na dálku, tak panují smíšené pocity, mnoho lidí se bojí covidu, jiní jsou smutní, protože nemohou být součástí her a připojit se jako publikum.

Ještě mě napadá jedno specifické téma: počítačové hry. Čím to je, že jsou tak populární v Asii a zejména v Japonsku? Dokonce se mluví o tom, že brzy budou olympijským sportem…

Nejsem správná osoba pro e-sport, ale vzhledem k tomu, že Nintendo a Playstation pocházejí z Japonska, je to dobrá otázka. Jsou více a více populární, a do budoucna se tak podle mě mohou stát i součástí olympijských her.