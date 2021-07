Seznam nakažených nekončí. Cyklista Schlegel je v izolaci, přijde o závod

Už čtvrtým českým sportovcem s pozitivním testem na covid-19 na olympiádě v Tokiu je cyklista Michal Schlegel. V sobotu měl nastoupit k silničnímu závodu, místo toho musel do desetidenní izolace. Také on letěl do Japonska speciálem ČOV minulý pátek - stejně jako všichni ostatní nakažení.

NA OLYMPIÁDU. Michal Schlegel je v nominaci do Tokia. | Foto: Elkov Kasper