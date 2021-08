Letní tokijské podnebí nahánělo obavy. Například volejbalistka Barbora Hermannová, aby si zvykla na podmínky, chodila často sauny. To jí nakonec nebylo nic platné, protože kvůli pozitivnímu testy spoluhráčky nemohly nastoupit.

Tým šéfa české mise Martina Doktora dovezl do olympijské vesnice chladící vesty. O jejím využití uvažovala oštěpařka Barbora Špotáková.

„Není to moje počasí. Připravujeme se na to, musíme to nějak zvládnout. Nejlepší by bylo hodit limit napoprvé a hned odejít,“ říkala před kvalifikací, z které však nepostoupila.

Stejně tak byla připravená její parťačka Nikola Ogrodníková, ale ani ona se v úterý v tokijské prádelně neprosadila. „Teplo mám ráda, ale tady dělá navíc problém vlhkost. Člověk oběhne kolečko a už z něj valí voda.“

Byl to extrém, stěžovala si tyčkařka

Něco jiného zažili atleti o den dřív. Na Olympijský stadion se totiž snášel silný a poměrně vytrvalý déšť, který poznamenal technické disciplíny, ale i závody překážkářek.

Pršet začalo v průběhu kvalifikace tyčkařek, kde o postup usilovala Romana Maláčová. Nebesa se protrhla v momentě, kdy se závodnice chystaly zahájit pokusy na 455 centimetrech.

Po téměř hodinovém přerušení, kdy organizátoři nechali tyčkařky sedět na ploše v dešti, se už Češka nedokázala dostat do správného rytmu. Šlo o zdraví. „Musím říct, že takhle náročný závod jsem zažila poprvé. Ačkoliv máme při mítincích různá přerušení, tak tohle byl extrém,“ litovala.

Michael Johnson: Jsou to zrádné podmínky

Přerušeno bylo i finále diskařů, ale na dráze se pokračovalo. Při jednom z běhů semifinále na 400 metrů překážkářek se spustil hotový příval a na to doplatila na to Dánka Sara Petersenová.

Na začátku cílové rovinky na mokrém povrchu zakopla o překážku a obhájkyně stříbra z předchozích her v Riu se nedobrovolně loučila. Karambol se naštěstí odehrál bez vážnější újmy na zdraví.

Čtyřnásobný zlatý olympijský medailista Michael Johnson v roli komentátora televize BBC se nad startem závodu v takovém nečasu pozastavil. „Jsou to zrádné podmínky,“ prohlásil bývalý slavný atlet.

Aby toho nebylo málo, přišlo zemětřesení, jehož epicentrum bylo poblíž Tokia. Všichni olympionici jsou naštěstí v pořádku, ale…

Ulevili si hlavně ti, co jsou už doma. Třeba tenisté. Po několika případech vyčerpání byla hrací doba jejich zápasů nakonec posunuta do odpoledních a večerních časů.

Pozdější finalistce dvouhry Markétě Vondroušovou vzdala po prvním prohraném setu čtvrtfinále Paula Badosaová. Z kurtu nakonec museli zdravotníci vyčerpanou Španělku odvézt na vozíčku.

„Byla jsem úplně vyřízená. Program je tu strašně náročný a je tu strašné vedro. Ani se nedivím, že někdo takhle dopadne, protože je těžké to vydržet,“ přiznala česká tenistka.