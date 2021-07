„Splnil se mi sen, stejně jako sen mých rodičů,“ povídala Japonka Momidži Nišijová, která v pondělí vyhrála závod žen.

Mimochodem: o den dříve triumfoval mezi muži v kategorii street rovněž domácí závodník Juto Horigome a potvrdilo se tak, proč Japonci tolik naléhali na zařazení tohoto sportu do programu. Jsou v něm totiž mistři.

Ale zpátky k Nišijové. Té je totiž pouhých třináct let, což z ní dělá třetí nejmladší olympijskou vítězku v historii her. V den zisku zlaté medaile činil její věk konkrétně 13 let a 330 dní. Schválně – co jste v tomhle věku dělali vy?

